Mahir Ünal'dan CHP'ye: Bu dönemde bari ayrı baş çekmeyin

Twitter hesabında eski CHP milletvekili Eren Erdem, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un paylaşımlarını retweet eden ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Sözcü gazetesine verdiği demeçten bir haberi de alıntılayan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

* Anadolu'da 'ayrı baş çekmek' deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır. Devlet bir yönetim ve organizasyon biçimi olarak yüksek koordinasyon içerisinde ve yasalar çerçevesinde çalışır. Tüm yasalar dayanağını anayasadan alır.

* Pandemi ile mücadele de gördük ki bazı CHP'li belediyeler bu koordinasyonun bir parçası olmak yerine ayrı baş çekmeyi tercih ediyorlar.

* Aynı zamanda il pandemi kurulu üyesi olan belediye başkanları bu kurullarla çalışmıyor, hatta paralel kurullar oluşturuyor.

* Buna son zamanda kullanmaya başladıkları 'merkezi hükümet, yerel hükümet' gibi söylemleri de eklediğinizde fotoğraf netleşiyor.

* CHP'li isimlerin belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı ile kıyaslayarak "O da seçilmiş, sen de seçilmişsin", "İstanbul B. Belediyesi, devletin ta kendisidir" tarzı ifadeleri devleti ve yasayı bilmemelerinden değil gizledikleri niyetlerinden kaynaklanıyor.

* CHP ve avenesinin koronavirüs sürecinde tek stratejisi oldu: Çok iyi giden (sağlık, sosyal ve ekonomi) kriz yönetimini akamete uğratmak. Çünkü CHP'liler virüs ile beraber iktidarın başarısız olacağını ve buradan bir iktidar değişimi olacağına inanmışlardı.

* Yani siyasete değil tıpkı darbelere, kumpaslara, sokak eylemlerine terör örgütlerine bel bağladıkları gibi bu sefer de virüse bel bağladılar. Bu olmayınca şimdi de süreci akamete uğratmak için uğraşıyorlar.

* CHP neden paralel bilim kurulu kuruyor, neden paralel ekmek dağıtımı gibi konularda valilik çalışmalarını sabote ediyor?

* CHP neden beceremeyeceklerini bile bile paralel hastane yapma derdinde?

* CHP neden il pandemi kurullarında valiliklerle çalışmak istemiyor?