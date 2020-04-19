Sokağa çıkma yasağına aldırmayıp denize girdiler
Sarıyer Kilyos'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma yasağına aldırmayarak serinlemek için denize girenler oldu.
|19 Nisan 2020 18:04
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Sarıyer Kilyos'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma yasağına aldırmayarak serinlemek için denize girenler oldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkama yasağı uygulanan büyükşehirlerden biri olan İstanbul'un Kilyos ilçesinde, yasağa aldırmayarak denize girenler ve sahilde dolaşanlar oldu.
Güneşli havayı fırsat bilen iki kadının serinlemek için denize girerek yüzmeleri ile vatandaşların gruplar halinde sahilde dolaşmaları DHA kamerasınca görüntülendi.
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