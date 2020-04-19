1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polisi görünce tavlayı bırakıp kaçtı, cezadan kurtulamadı

ahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde site bahçesinde arkadaşıyla tavla oynayan kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması nedeniyle ceza verildi.
 19 Nisan 2020 18:08
Yazdır
Polisi görünce tavlayı bırakıp kaçtı, cezadan kurtulamadı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde site bahçesinde arkadaşıyla tavla oynayan kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması nedeniyle ceza verildi.

Polis ekibi, Karacasu Ferhuş Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla devriye attı.

Bir sitenin bahçesinde tavla oynayan iki kişi polisi görünce telefonunu ve tavla takımını bırakarak kaçtı.

Polis, telefonun sahibinin bulunması için megafonla anons etti. Mahalle muhtarı Ali Özdemir'in bilgisine başvurulması üzerine cep telefonunun sahibinin Soner K. olduğu belirlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 392 lira ceza verilen Soner K'nin, dün de yine aynı nedenle ceza aldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsü yenince alkışlarla taburcu edildi
19 Nisan 2020 18:18		 Sokağa çıkma yasağına aldırmayıp denize girdiler
19 Nisan 2020 18:04
Opr. Dr. Cemal Özkan koronavirüsten hayatını kaybetti
19 Nisan 2020 17:45		 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi
19 Nisan 2020 17:37
Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı
19 Nisan 2020 17:33		 Hayırsever vatandaşların bakkal borcunu ödedi
19 Nisan 2020 16:35
'Çocuğa 'bırak o tableti' demeden önce alternatif sunun'
19 Nisan 2020 15:56		 Satılık adanın fiyatı dudak uçuklattı
19 Nisan 2020 15:52
Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler, yurda getirildi
19 Nisan 2020 15:39		 Şehit asker Abdullah Çam Kızıltepe'de toprağa verildi
19 Nisan 2020 15:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:38 - Yurt dışından Kars'a getirilen 104 Türk, karantinaya alındı18:33 - Isparta'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı18:28 - Emniyet Genel Müdürü: Fırsatçılara imkan verilmeyecek18:23 - Bakan Selçuk'tan öğretmenlere sürpriz doğum günü telefonu18:18 - Koronavirüsü yenince alkışlarla taburcu edildi18:13 - Sağlık çalışanı, ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti18:08 - Polisi görünce tavlayı bırakıp kaçtı, cezadan kurtulamadı18:04 - Sokağa çıkma yasağına aldırmayıp denize girdiler17:59 - Mahir Ünal'dan CHP'ye: Bu dönemde bari ayrı baş çekmeyin17:53 - Kavga ihbarına giden polisler darp edildi
17:49 - TSK'ya ait uçak sağlık malzemelerini Somali'ye ulaştırdı17:45 - Opr. Dr. Cemal Özkan koronavirüsten hayatını kaybetti17:41 - TOKİ: Tüm şantiyelerimizde gerekli tedbirler alınmıştır17:37 - 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi17:33 - Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı17:28 - İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor17:23 - Din görevlileri hayvan otlattı, çatı tamir etti17:18 - 'Uzaktan eğitim sistemimizin iyi çalıştığını söyleyebiliriz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Her ilin pik notasına göre düzenleme olacak
İdari izinlere ilişkin olarak, Memurlar.net'te yayımlanan 13 görüş yazısı
Malatya'lı Mercedes Kadir yaşamını yitirdi. Vali mesaj yayımladı
Ömer Çelik: Adana'da tarihe geçecek bir ayıp yapılıyor
KDK'dan, 'hakim de olsa orduevinden yararlanamaz' kararı
Koronavirüs ile ilgili bilinen her şeyi değiştirecek iddia
Veriler umutlandırdı... Ramazan sonrası kademeli esneme
İngiltere zor durumda: Türkiye'nin yardımı bekleniyor
Kamuda nitelikli personele yüksek ücret ödeme formülü
Virüste 300 km ile esen rüzgar 150 km'ye indi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nostalji kuşağı 1
işçi çıkarmaya 3 ay yasak 1
gram altın 1
la casa de papel 2
zavadak dayı 1
Üçlü silahşörler 1
yazmak 1
şu an çalan şarkı 2
2020 yaz tatilinde eğitim verilecek olması 1
bedava ekmek dağıtmak paralel apılanmadır 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam