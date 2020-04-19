Polisi görünce tavlayı bırakıp kaçtı, cezadan kurtulamadı
ahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde site bahçesinde arkadaşıyla tavla oynayan kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması nedeniyle ceza verildi.
|19 Nisan 2020 18:08
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde site bahçesinde arkadaşıyla tavla oynayan kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymaması nedeniyle ceza verildi.
Polis ekibi, Karacasu Ferhuş Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla devriye attı.
Bir sitenin bahçesinde tavla oynayan iki kişi polisi görünce telefonunu ve tavla takımını bırakarak kaçtı.
Polis, telefonun sahibinin bulunması için megafonla anons etti. Mahalle muhtarı Ali Özdemir'in bilgisine başvurulması üzerine cep telefonunun sahibinin Soner K. olduğu belirlendi.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 392 lira ceza verilen Soner K'nin, dün de yine aynı nedenle ceza aldığı öğrenildi.
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