Bakan Selçuk'tan öğretmenlere sürpriz doğum günü telefonu
|19 Nisan 2020 18:23
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün doğum günü olan öğrenci, öğretmen ve velilere sürpriz doğum günü telefonu açtı.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Ziya Selçuk, bugün doğum günü olanlar için sürpriz hazırladı.
Bölgelere göre seçilen öğrenci, öğretmen ve velileri telefonla arayan Selçuk, hem doğum günlerini kutladı hem de emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Bugün ömrünün 39 yıl 2 ay 11 gününü çocuklarımıza adayan ve yine bugün emekli olan Hüsnü Bakır öğretmenimizle konuştum. Bugün aynı zamanda doğum günü Elazığ'da yaşayan öğretmenimizin. İkimiz de çok mutlu olduk. Emeklerin için minnettarız. Sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.
Bugün ömrünün 39 yıl, 2 ay, 11 gününü çocuklarımıza adayan ve yine bugün emekli olan Hüsnü Bakır öğretmenimizle konuştum. Bugün aynı zamanda doğum günü Elazığda yaşayan öğretmenimizin. İkimiz de çok mutlu olduk. Emeklerin için minnettarız. Sağlıklı bir ömür dilerim. pic.twitter.com/TNx314rxslZiya Selçuk (@ziyaselcuk) April 19, 2020
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