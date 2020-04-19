1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Isparta'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Isparta'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
 19 Nisan 2020 18:33
Yazdır
Isparta'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Isparta'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şerafettin Yılmaz (57) yönetimindeki 32 AAR 356 plakalı ambulans, Eğirdir-Isparta kara yolu Aliköy kavşağında Mehmet Kınalı (60) idaresindeki 32 FZ 429 plakalı otomobille çapıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Ali Ekber Uğurlu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık çalışanlarını darp edip şüpheli gözaltında
19 Nisan 2020 20:08		 'Fakirler koronadan ölsün' diyen 4 kişi serbest kaldı
19 Nisan 2020 19:13
Kavga ihbarına giden polisler darp edildi
19 Nisan 2020 17:53		 Alkollü şahıslar polisi tehdit edince gözaltına alındı
19 Nisan 2020 16:09
Polis memuru, nöbet dönüşü kazada yaralandı
19 Nisan 2020 15:31		 Ambulans ve pikap çarpıştı: 2'si sağlık çalışanı 3 yaralı
19 Nisan 2020 14:42
Fırıncıların sokakta ekmek satma kavgası
19 Nisan 2020 10:37		 Bankanın camını kırarak içeri giren zanlının ifadesi şaşırttı
19 Nisan 2020 10:15
Alkollü sürücünün taktığı çakar pahalıya patladı
19 Nisan 2020 09:20		 Adana'da üç otomobili ateşe verip kaçtılar
19 Nisan 2020 06:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:19 - Van'da tedavisi tamamlanan 16 hasta taburcu edildi20:16 - Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü20:13 - G20 ülkeleri, Kovid-19 ile mücadelede tecrübelerini paylaşacak20:10 - Sakarya'da polis memuru vatandaşın tarlasını sürdü20:08 - Sağlık çalışanlarını darp edip şüpheli gözaltında19:31 - İmamoğlu: 500 bin ton asfaltı sehven yazdım19:13 - 'Fakirler koronadan ölsün' diyen 4 kişi serbest kaldı19:08 - İtalya'da son 24 saatte 433 hasta yaşamını yitirdi19:01 - Sağlık Bakanlığı: 127 hastamız hayatını kaybetti18:59 - Fransa'da son 24 saatte 395 hasta hayatını kaybetti
18:55 - Sigara tiryakisi 80 yaşındaki dedeye 3 bin 150 TL ceza18:51 - 70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı!18:47 - Trüf bahçeleri ve alanları oluşturuluyor18:43 - Karantinada meskende elektrik tüketimi arttı18:38 - Yurt dışından Kars'a getirilen 104 Türk, karantinaya alındı18:33 - Isparta'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı18:28 - Emniyet Genel Müdürü: Fırsatçılara imkan verilmeyecek18:23 - Bakan Selçuk'tan öğretmenlere sürpriz doğum günü telefonu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Her ilin pik notasına göre düzenleme olacak
İdari izinlere ilişkin olarak, Memurlar.net'te yayımlanan 13 görüş yazısı
Malatya'lı Mercedes Kadir yaşamını yitirdi. Vali mesaj yayımladı
Sağlık Bakanlığı: 127 hastamız hayatını kaybetti
Ömer Çelik: Adana'da tarihe geçecek bir ayıp yapılıyor
KDK'dan, 'hakim de olsa orduevinden yararlanamaz' kararı
Koronavirüs ile ilgili bilinen her şeyi değiştirecek iddia
Veriler umutlandırdı... Ramazan sonrası kademeli esneme
Kamuda nitelikli personele yüksek ücret ödeme formülü
İngiltere zor durumda: Türkiye'nin yardımı bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
defacto'nun üreticilere 900 milyon tl destek vermesi 1
gram altın 1
video oyunlara ve konsollara yüzde 50 vergi gelmesi 1
kendi ayakları üstünde durmak 3
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 2
iyileşmek 1
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 1
corona virüs vaka sayısı 1
yazmak 1
şu an çalan şarkı 2
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam