Sigara tiryakisi 80 yaşındaki dedeye 3 bin 150 TL ceza
|19 Nisan 2020 18:55
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Antalya'da evde sigarası kalmadığı için tüpçüye gidip bir dal sigara alan 80 yaşındaki adama polis tarafından 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Yaşlı adam kendisini çeken bir gazeteciye, "Severim seni, bir dal da sen tüttür" dedi, bir diğerine ise, "Çekme lan fotoğrafımı" diyerek tepki gösterdi.
Manavgat ilçesine bağlı Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesinde bulunan Uygarlık Parkında sigara içmekte olan 2 kişi, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için cezaya çarptırıldı. 80 yaşındaki Numan Yüksel, evde canının sıkıldığını, sigarası bittiği için caddedeki tüpçüden bir dal sigara alıp içmek için sokağa çıktığını söyledi. Yaşlı adam kendilerini çeken bir basın mensubuna, "Severim seni. Bir dal da sen tüttür" dedi, bir diğerine ise, "Çekme lan fotoğrafımı" diyerek tepki gösterdi. Aynı parkta sigara içen Mehmet Can Değirmenci'nin de sigarası bittiği için arkadaşından sigara alıp dışarıya çıktığı bildirildi.
Yüksel ve Değirmenci'ye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.
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