1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sigara tiryakisi 80 yaşındaki dedeye 3 bin 150 TL ceza

Antalya'da evde sigarası kalmadığı için tüpçüye gidip bir dal sigara alan 80 yaşındaki adama polis tarafından 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
 19 Nisan 2020 18:55
Yazdır
Sigara tiryakisi 80 yaşındaki dedeye 3 bin 150 TL ceza

Antalya'da evde sigarası kalmadığı için tüpçüye gidip bir dal sigara alan 80 yaşındaki adama polis tarafından 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Yaşlı adam kendisini çeken bir gazeteciye, "Severim seni, bir dal da sen tüttür" dedi, bir diğerine ise, "Çekme lan fotoğrafımı" diyerek tepki gösterdi.

Manavgat ilçesine bağlı Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesinde bulunan Uygarlık Parkında sigara içmekte olan 2 kişi, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için cezaya çarptırıldı. 80 yaşındaki Numan Yüksel, evde canının sıkıldığını, sigarası bittiği için caddedeki tüpçüden bir dal sigara alıp içmek için sokağa çıktığını söyledi. Yaşlı adam kendilerini çeken bir basın mensubuna, "Severim seni. Bir dal da sen tüttür" dedi, bir diğerine ise, "Çekme lan fotoğrafımı" diyerek tepki gösterdi. Aynı parkta sigara içen Mehmet Can Değirmenci'nin de sigarası bittiği için arkadaşından sigara alıp dışarıya çıktığı bildirildi.

Yüksel ve Değirmenci'ye sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trüf bahçeleri ve alanları oluşturuluyor
19 Nisan 2020 18:47		 Yurt dışından Kars'a getirilen 104 Türk, karantinaya alındı
19 Nisan 2020 18:38
TSK'ya ait uçak sağlık malzemelerini Somali'ye ulaştırdı
19 Nisan 2020 17:49		 TOKİ: Tüm şantiyelerimizde gerekli tedbirler alınmıştır
19 Nisan 2020 17:41
İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor
19 Nisan 2020 17:28		 Kamu üniversite iş birliğiyle Kovid-19 mücadelesinde örnek oldular
19 Nisan 2020 17:00
Ağrı Belediyesi Bakanlığa 400 nin maske gönderdi
19 Nisan 2020 16:31		 Yasağa uymayan şahıs: Ceza yemek için sokağa çıktım
19 Nisan 2020 16:15
İBB, çiftçinin satamadığı ürünleri alacak
19 Nisan 2020 16:03		 Sigara almak için sokağa çıktı, ceza yedi
19 Nisan 2020 15:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:19 - Van'da tedavisi tamamlanan 16 hasta taburcu edildi20:16 - Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü20:13 - G20 ülkeleri, Kovid-19 ile mücadelede tecrübelerini paylaşacak20:10 - Sakarya'da polis memuru vatandaşın tarlasını sürdü20:08 - Sağlık çalışanlarını darp edip şüpheli gözaltında19:31 - İmamoğlu: 500 bin ton asfaltı sehven yazdım19:13 - 'Fakirler koronadan ölsün' diyen 4 kişi serbest kaldı19:08 - İtalya'da son 24 saatte 433 hasta yaşamını yitirdi19:01 - Sağlık Bakanlığı: 127 hastamız hayatını kaybetti18:59 - Fransa'da son 24 saatte 395 hasta hayatını kaybetti
18:55 - Sigara tiryakisi 80 yaşındaki dedeye 3 bin 150 TL ceza18:51 - 70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı!18:47 - Trüf bahçeleri ve alanları oluşturuluyor18:43 - Karantinada meskende elektrik tüketimi arttı18:38 - Yurt dışından Kars'a getirilen 104 Türk, karantinaya alındı18:33 - Isparta'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı18:28 - Emniyet Genel Müdürü: Fırsatçılara imkan verilmeyecek18:23 - Bakan Selçuk'tan öğretmenlere sürpriz doğum günü telefonu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Her ilin pik notasına göre düzenleme olacak
İdari izinlere ilişkin olarak, Memurlar.net'te yayımlanan 13 görüş yazısı
Malatya'lı Mercedes Kadir yaşamını yitirdi. Vali mesaj yayımladı
Sağlık Bakanlığı: 127 hastamız hayatını kaybetti
Ömer Çelik: Adana'da tarihe geçecek bir ayıp yapılıyor
KDK'dan, 'hakim de olsa orduevinden yararlanamaz' kararı
Koronavirüs ile ilgili bilinen her şeyi değiştirecek iddia
Veriler umutlandırdı... Ramazan sonrası kademeli esneme
Kamuda nitelikli personele yüksek ücret ödeme formülü
İngiltere zor durumda: Türkiye'nin yardımı bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
luppo 2
iyileşmek 1
defacto'nun üreticilere 900 milyon tl destek vermesi 1
mem.net sözlük cafe 4
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 1
video oyunlara ve konsollara yüzde 50 vergi gelmesi 1
bedava ekmek dağıtmak paralel apılanmadır 1
258 tl'lik arsa 1
mercimek 1
gram altın 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam