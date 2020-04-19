'Fakirler koronadan ölsün' diyen 4 kişi serbest kaldı
|19 Nisan 2020 19:13
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen denizde video çekerek "fakirler koronadan ölsün" diyerek dalga geçen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 4 arkadaşa sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için kişi başı 3 bin 150'şer TL olmak üzere 12 bin 600 lira ceza kesildi.
Dün öğlen saatlerinde Kurşunlu Mahallesi'ne bağlı Kumsaz Sahili'ne giden Sabri Y., Murat A., Erbil S., ve Samet Y., burada bir süre eğlenip, ardından denize girdi. 4 kişi o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde 4 kişinin 'fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize atladıkları görüldü. Tepki toplayan görüntülerin ardından Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 4 kişi gözaltına alındı. 4 arkadaşa emniyetteki işlemlerinin ardından sokağa çıkma yasağına uymadıkları için Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre kişi başı 3 bin 150 TL ceza kesildi.'Fakirler koronadan ölsün' videosu karakolda bitti
Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 kişi, 'halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan hakim karşısına çıktı. Şüpheliler, verdikleri ifadelerinde pişman olduklarını ve videoyu ise eğlence amaçlı çektiklerini belirtti. 4 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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