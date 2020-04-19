1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fransa'da son 24 saatte 395 hasta hayatını kaybetti

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 395 artarak 19 bin 718'e yükseldi.
 19 Nisan 2020 18:59
Yazdır
Fransa'da son 24 saatte 395 hasta hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 701 artarak 175 bin 942'ye ulaştığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 5 bin 744'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 610 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının son 11 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 622 artarak 36 bin 578'e çıktığını dile getirdi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 395 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Salomon, ölü sayısının hastanelerde 12 bin 69'a, yaşlı bakımevlerinde 7 bin 649'a yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 19 bin 718 olduğunu kaydetti.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında son 4 güne göre düşüş yaşandı.

- Paris'te sokakların temizlendiği sularda Kovid-19 izi

Öte yandan Paris Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte sokakları temizlemek için kullanılan sulardan alınan örneklerde Kovid-19 izine rastalandığı belirtildi.

Açıklamada, bu suların kullanımının durdurulduğu ve kentteki içme sularında virüs tespit edilmediği kaydedildi.

- Paris'te maske dağıtılacak

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Le Journal du Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada, mayıs ortasında 2 milyondan fazla maskenin kent sakinlerine dağıtılacağını belirtti.

Maskelerin öncelikle 70 yaş ve üzerindekilerle kronik hastalığa sahip olanlara verileceğini kaydeden Hidalgo, başkentte toplu taşıma araçlarında maske kullanımının zorunlu hale gelebileceği bilgisini paylaştı.

Hidalgo, Paris'te yaşlı bakımevlerinde bulunanların hepsine Kovid-19 testi yapılabilmesi için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
G20 ülkeleri, Kovid-19 ile mücadelede tecrübelerini paylaşacak
19 Nisan 2020 20:13		 İtalya'da son 24 saatte 433 hasta yaşamını yitirdi
19 Nisan 2020 19:08
ABD'de son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
19 Nisan 2020 17:04		 Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 500'ü geçti
19 Nisan 2020 16:39
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 16 bini geçti
19 Nisan 2020 16:27		 Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 684'e çıktı
19 Nisan 2020 16:11
Rusya'da günlük bazda en yüksek vaka artışı
19 Nisan 2020 13:59		 İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini geçti
19 Nisan 2020 13:00
Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 38 bini geçti
19 Nisan 2020 12:39		 İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti
19 Nisan 2020 12:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:19 - Van'da tedavisi tamamlanan 16 hasta taburcu edildi20:16 - Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü20:13 - G20 ülkeleri, Kovid-19 ile mücadelede tecrübelerini paylaşacak20:10 - Sakarya'da polis memuru vatandaşın tarlasını sürdü20:08 - Sağlık çalışanlarını darp edip şüpheli gözaltında19:31 - İmamoğlu: 500 bin ton asfaltı sehven yazdım19:13 - 'Fakirler koronadan ölsün' diyen 4 kişi serbest kaldı19:08 - İtalya'da son 24 saatte 433 hasta yaşamını yitirdi19:01 - Sağlık Bakanlığı: 127 hastamız hayatını kaybetti18:59 - Fransa'da son 24 saatte 395 hasta hayatını kaybetti
18:55 - Sigara tiryakisi 80 yaşındaki dedeye 3 bin 150 TL ceza18:51 - 70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı!18:47 - Trüf bahçeleri ve alanları oluşturuluyor18:43 - Karantinada meskende elektrik tüketimi arttı18:38 - Yurt dışından Kars'a getirilen 104 Türk, karantinaya alındı18:33 - Isparta'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı18:28 - Emniyet Genel Müdürü: Fırsatçılara imkan verilmeyecek18:23 - Bakan Selçuk'tan öğretmenlere sürpriz doğum günü telefonu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Her ilin pik notasına göre düzenleme olacak
İdari izinlere ilişkin olarak, Memurlar.net'te yayımlanan 13 görüş yazısı
Malatya'lı Mercedes Kadir yaşamını yitirdi. Vali mesaj yayımladı
Sağlık Bakanlığı: 127 hastamız hayatını kaybetti
Ömer Çelik: Adana'da tarihe geçecek bir ayıp yapılıyor
KDK'dan, 'hakim de olsa orduevinden yararlanamaz' kararı
Koronavirüs ile ilgili bilinen her şeyi değiştirecek iddia
Veriler umutlandırdı... Ramazan sonrası kademeli esneme
Kamuda nitelikli personele yüksek ücret ödeme formülü
İngiltere zor durumda: Türkiye'nin yardımı bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
luppo 2
la casa de papel 2
mem.net sözlük cafe 4
258 tl'lik arsa 1
sokağa çıkma yasağı 2
corona virüs vaka sayısı 1
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 1
mercimek 1
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 1
2020 yaz tatilinde eğitim verilecek olması 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam