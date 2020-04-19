İmamoğlu: 500 bin ton asfaltı sehven yazdım
|19 Nisan 2020 19:31
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada, bu
hafta sonunda 500 bin asfalt çalışması yapıldığını belirtmişti.İmamoğlu'nun
açıklaması şu şekildeydi:
"İş güvenliğini ve sağlık önlemlerini alarak hafta sonu İstanbul'da 500 bin ton asfalt çalışmasıyla önemli tüm yolların bakım ve onarımını gerçekleştirdik."
Ama Ak Parti İBB Meclis üyesi Mücahit Birinci bu açıklamanın doğru olamayacağını, 500 bin ton asfalt için 20 bin kamyon gerekli olduğunu vurgulamış ve "Kale boş değil, ona göre şut çekin" demişti.
Bir çok takipçisi Ekrem İmamoğlu'na destek çıkıp, belediyenin her yerde çalıştığını iddia ederken bazı takipçileri de bunun mümkün olamayacağını belirtti.
İBB Ekrem İmamoğlu ise gelen tepkiler sonrasında "500 bin ton asfalt" ifadesini sehven kullandığını ve bu hafta sonu sadece 5 bin ton asfalt serdiklerini açıkladı
Sosyal medyada sık sık mesaj paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, düzeltme açıklamasını 5 saat sonra yapabilmesi ise ilginç bulundu
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