Sakarya'da polis memuru vatandaşın tarlasını sürdü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşın bahçesi, polis memuru tarafından traktörle sürüldü.
|19 Nisan 2020 20:10
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşın bahçesi, polis memuru tarafından traktörle sürüldü.
Uzunkum Mahallesi'nde yaşayan ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bahçesiyle ilgilenemeyen 67 yaşındaki Mehmet Ö, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak bahçesinin sürülmesi gerektiğini belirterek, yardım istedi.
Mehmet Ö'nün talebini geri çevirmeyen Sapanca Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, traktöre binerek bahçeyi sürüp ekime hazırladı.
Polislerin davranışından memnun olan Mehmet Ö, ekiplere teşekkür etti.
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