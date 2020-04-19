Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
|19 Nisan 2020 20:16
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.
İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sokağa çıkma yasağı bu gece saat 24.00'te sona erecek
19 Nisan 2020 21:43
|'Dünya hakikaten bildiğimiz o dünya olmayacak'
19 Nisan 2020 21:38
|CB Kültür Politikaları Kurulundan Türkçe kelime önerileri
19 Nisan 2020 21:23
|Ekrem İmamoğlu neden sokağa çıkma yasağı istiyor?
19 Nisan 2020 21:11
|Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı
19 Nisan 2020 21:06
|Bakan Albayrak: Daima çalışmaya devam edeceğiz
19 Nisan 2020 20:44
|Bakan Yardımcısı, mesleki ve teknik eğitimin rolünü anlattı
19 Nisan 2020 20:40
|Koronavirüsten öldü... Belediye 'iyi bilmezdik' diye duyurdu
19 Nisan 2020 20:32
|Sağlık Bakanlığı: 127 hastamız hayatını kaybetti
19 Nisan 2020 19:01
|Emniyet Genel Müdürü: Fırsatçılara imkan verilmeyecek
19 Nisan 2020 18:28