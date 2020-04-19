Market ve hallerde ürün tedarikine başlandı
|19 Nisan 2020 20:28
|Yazdır
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala tedarik zincirinin aksamaması için marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevliler, saat 18.00 itibarıyla çalışmaya başladı.
Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre, 17 Nisan Cuma 00.00 ila 19 Nisan Pazar saat 00.00 arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge gönderilmişti.
Bu kapsamda bugün 18.00 itibarıyla ürünler, hal pazarlarına ve marketlere getirilmeye başladı.
Böylece marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görev yapan çalışanlar da ürünlerin raflardaki ve pazarlardaki yerini alması için çalışmalarını sürdürecek.
Hal ve marketlerde yarın sabah 09.00'a kadar hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamayacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kastamonu'ya gelen 3 motosiklet sürücüsüne 9 bin 450 lira ceza
19 Nisan 2020 21:17
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
19 Nisan 2020 20:54
|Bakan Yardımcısı, mesleki ve teknik eğitimin rolünü anlattı
19 Nisan 2020 20:40
|Sigara tiryakisi 80 yaşındaki dedeye 3 bin 150 TL ceza
19 Nisan 2020 18:55
|Trüf bahçeleri ve alanları oluşturuluyor
19 Nisan 2020 18:47
|Yurt dışından Kars'a getirilen 104 Türk, karantinaya alındı
19 Nisan 2020 18:38
|TSK'ya ait uçak sağlık malzemelerini Somali'ye ulaştırdı
19 Nisan 2020 17:49
|TOKİ: Tüm şantiyelerimizde gerekli tedbirler alınmıştır
19 Nisan 2020 17:41
|İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor
19 Nisan 2020 17:28
|Kamu üniversite iş birliğiyle Kovid-19 mücadelesinde örnek oldular
19 Nisan 2020 17:00