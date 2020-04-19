1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Market ve hallerde ürün tedarikine başlandı

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, tedarik zincirinin aksamaması için marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar saat 18.00'den bu yana çalışmalarını sürdürüyor.
 19 Nisan 2020 20:28
Yazdır
Market ve hallerde ürün tedarikine başlandı

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala tedarik zincirinin aksamaması için marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevliler, saat 18.00 itibarıyla çalışmaya başladı.

Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre, 17 Nisan Cuma 00.00 ila 19 Nisan Pazar saat 00.00 arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge gönderilmişti.

Bu kapsamda bugün 18.00 itibarıyla ürünler, hal pazarlarına ve marketlere getirilmeye başladı.

Böylece marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görev yapan çalışanlar da ürünlerin raflardaki ve pazarlardaki yerini alması için çalışmalarını sürdürecek.

Hal ve marketlerde yarın sabah 09.00'a kadar hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamayacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kastamonu'ya gelen 3 motosiklet sürücüsüne 9 bin 450 lira ceza
19 Nisan 2020 21:17		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
19 Nisan 2020 20:54
Bakan Yardımcısı, mesleki ve teknik eğitimin rolünü anlattı
19 Nisan 2020 20:40		 Sigara tiryakisi 80 yaşındaki dedeye 3 bin 150 TL ceza
19 Nisan 2020 18:55
Trüf bahçeleri ve alanları oluşturuluyor
19 Nisan 2020 18:47		 Yurt dışından Kars'a getirilen 104 Türk, karantinaya alındı
19 Nisan 2020 18:38
TSK'ya ait uçak sağlık malzemelerini Somali'ye ulaştırdı
19 Nisan 2020 17:49		 TOKİ: Tüm şantiyelerimizde gerekli tedbirler alınmıştır
19 Nisan 2020 17:41
İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor
19 Nisan 2020 17:28		 Kamu üniversite iş birliğiyle Kovid-19 mücadelesinde örnek oldular
19 Nisan 2020 17:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:53 - Moral konserine dayanayıp, sokağa inip çiftetelli oynadılar21:48 - Uzmanından 'Kovid-19'un belirtilerini hafife almayın' uyarısı21:43 - Sokağa çıkma yasağı bu gece saat 24.00'te sona erecek21:38 - 'Dünya hakikaten bildiğimiz o dünya olmayacak'21:33 - Uzmanından merdiven altı 'propolis' uyarısı21:28 - Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür balıkçılığına ilgi arttı21:23 - CB Kültür Politikaları Kurulundan Türkçe kelime önerileri21:17 - Kastamonu'ya gelen 3 motosiklet sürücüsüne 9 bin 450 lira ceza21:11 - Ekrem İmamoğlu neden sokağa çıkma yasağı istiyor?21:06 - Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı
21:00 - Tarihi gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti20:54 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri20:49 - Küçük Fırat'ın bayrak isteğini jandarma yerine getirdi20:44 - Bakan Albayrak: Daima çalışmaya devam edeceğiz20:40 - Bakan Yardımcısı, mesleki ve teknik eğitimin rolünü anlattı20:36 - Efsanevi Emek Sineması'nın müdürü hayata veda etti20:32 - Koronavirüsten öldü... Belediye 'iyi bilmezdik' diye duyurdu20:28 - Market ve hallerde ürün tedarikine başlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Her ilin pik notasına göre düzenleme olacak
İdari izinlere ilişkin olarak, Memurlar.net'te yayımlanan 13 görüş yazısı
Malatya'lı Mercedes Kadir yaşamını yitirdi. Vali mesaj yayımladı
Sağlık Bakanlığı: 127 hastamız hayatını kaybetti
Ömer Çelik: Adana'da tarihe geçecek bir ayıp yapılıyor
KDK'dan, 'hakim de olsa orduevinden yararlanamaz' kararı
Koronavirüs ile ilgili bilinen her şeyi değiştirecek iddia
Sağlık çalışanı, ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti
İmamoğlu: 500 bin ton asfaltı sehven yazdım
Veriler umutlandırdı... Ramazan sonrası kademeli esneme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeşil zeytin 1
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 1
zavadak dayı 1
corona virüs zamanında kilo alınması 2
iyileşmek 1
258 tl'lik arsa 1
mem.net sözlük cafe 4
ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklanması 2
şu an çalan şarkı 2
video oyunlara ve konsollara yüzde 50 vergi gelmesi 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam