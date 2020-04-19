1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsten öldü... Belediye 'iyi bilmezdik' diye duyurdu

Datça Belediyesi, Knidos antik kentinde birçok kazı yapan Amerikalı Arkeolog Prof. Dr. Iris Cornelia Love'ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini "İyi bilmezdik" diyerek duyurdu.
 19 Nisan 2020 20:32
Yazdır
Koronavirüsten öldü... Belediye 'iyi bilmezdik' diye duyurdu

Datça Belediyesi, Knidos antik kentinde 1971-1977 arasında birçok kazı yapan Amerikalı Arkeolog Prof. Dr. Iris Cornelia Love'ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Knidos'taki birçok tarihi eseri Amerika'ya kaçırmakla suçlanan Love için belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Knidos'u soyan, Afrodit heykelini bulacağım diye dinamitle taş taş üstünde bırakmayan Amerikalı Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love, Corona'dan hayatını kaybetmiş. İyi bilmezdik." ifadeleri kullanıldı.

Arkeoloji dünyasında bilinen bir isim olan 87 yaşındaki Love New York'ta yaşıyordu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sokağa çıkma yasağı bu gece saat 24.00'te sona erecek
19 Nisan 2020 21:43		 'Dünya hakikaten bildiğimiz o dünya olmayacak'
19 Nisan 2020 21:38
CB Kültür Politikaları Kurulundan Türkçe kelime önerileri
19 Nisan 2020 21:23		 Ekrem İmamoğlu neden sokağa çıkma yasağı istiyor?
19 Nisan 2020 21:11
Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı
19 Nisan 2020 21:06		 Bakan Albayrak: Daima çalışmaya devam edeceğiz
19 Nisan 2020 20:44
Bakan Yardımcısı, mesleki ve teknik eğitimin rolünü anlattı
19 Nisan 2020 20:40		 Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
19 Nisan 2020 20:16
Sağlık Bakanlığı: 127 hastamız hayatını kaybetti
19 Nisan 2020 19:01		 Emniyet Genel Müdürü: Fırsatçılara imkan verilmeyecek
19 Nisan 2020 18:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:53 - Moral konserine dayanayıp, sokağa inip çiftetelli oynadılar21:48 - Uzmanından 'Kovid-19'un belirtilerini hafife almayın' uyarısı21:43 - Sokağa çıkma yasağı bu gece saat 24.00'te sona erecek21:38 - 'Dünya hakikaten bildiğimiz o dünya olmayacak'21:33 - Uzmanından merdiven altı 'propolis' uyarısı21:28 - Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür balıkçılığına ilgi arttı21:23 - CB Kültür Politikaları Kurulundan Türkçe kelime önerileri21:17 - Kastamonu'ya gelen 3 motosiklet sürücüsüne 9 bin 450 lira ceza21:11 - Ekrem İmamoğlu neden sokağa çıkma yasağı istiyor?21:06 - Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı
21:00 - Tarihi gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti20:54 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri20:49 - Küçük Fırat'ın bayrak isteğini jandarma yerine getirdi20:44 - Bakan Albayrak: Daima çalışmaya devam edeceğiz20:40 - Bakan Yardımcısı, mesleki ve teknik eğitimin rolünü anlattı20:36 - Efsanevi Emek Sineması'nın müdürü hayata veda etti20:32 - Koronavirüsten öldü... Belediye 'iyi bilmezdik' diye duyurdu20:28 - Market ve hallerde ürün tedarikine başlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Her ilin pik notasına göre düzenleme olacak
İdari izinlere ilişkin olarak, Memurlar.net'te yayımlanan 13 görüş yazısı
Malatya'lı Mercedes Kadir yaşamını yitirdi. Vali mesaj yayımladı
Sağlık Bakanlığı: 127 hastamız hayatını kaybetti
Ömer Çelik: Adana'da tarihe geçecek bir ayıp yapılıyor
KDK'dan, 'hakim de olsa orduevinden yararlanamaz' kararı
Koronavirüs ile ilgili bilinen her şeyi değiştirecek iddia
Sağlık çalışanı, ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti
İmamoğlu: 500 bin ton asfaltı sehven yazdım
Veriler umutlandırdı... Ramazan sonrası kademeli esneme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendi ayakları üstünde durmak 3
Üçlü silahşörler 1
luppo 2
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 1
yazmak 1
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 2
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 1
mercimek 1
corona virüs zamanında kilo alınması 2
sokağa çıkma yasağı 2
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam