Koronavirüsten öldü... Belediye 'iyi bilmezdik' diye duyurdu
|19 Nisan 2020 20:32
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Datça Belediyesi, Knidos antik kentinde 1971-1977 arasında birçok kazı yapan Amerikalı Arkeolog Prof. Dr. Iris Cornelia Love'ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Knidos'taki birçok tarihi eseri Amerika'ya kaçırmakla suçlanan Love için belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Knidos'u soyan, Afrodit heykelini bulacağım diye dinamitle taş taş üstünde bırakmayan Amerikalı Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love, Corona'dan hayatını kaybetmiş. İyi bilmezdik." ifadeleri kullanıldı.
Arkeoloji dünyasında bilinen bir isim olan 87 yaşındaki Love New York'ta yaşıyordu.
Knidosu soyan, Afrodit heykelini bulacağım diye dinamitle taş taş üstünde bırakmayan Amerikalı Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love, Coronadan hayatını kaybetmiş.Datça Belediyesi (@datcabelediyesi) April 19, 2020
İyi bilmezdik.
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