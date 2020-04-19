Koronavirüsten öldü... Belediye 'iyi bilmezdik' diye duyurdu

MEB, PROJE OKULLARINA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ YAPACAK Proje okullarına yönetici görevlendirme/öğretmen başvuru formu ve eki belgeler, ilgililerce görev yaptıkları okul müdürlüklerinin resmi e-posta adreslerine gönderilebilecek olup bu takdirde başvuruya ilişkin okul yönetimine telefon ile de ayrıca haber verilmesi, okul müdürlüklerince de telefon ile başvurunun teyit edilerek işleme konulması gerekmektedir.