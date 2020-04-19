Efsanevi Emek Sineması'nın müdürü hayata veda etti
2009 yılında kapatılan, 2013'te yıkılan efsanevi Emek Sineması'nın efsanevi müdürü Hikmet Dikmen, aramızdan ayrıldı.
|19 Nisan 2020 20:36
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2009 yılında kapatılan, 2013'te tamamen yıkılıp "yenisi" yapılan Emek Sineması'nın efsanevi müdürü Hikmet Dikmen, artık yok.
Sinemanın yıkılmasının ardından emekliye ayrılıp Yalova'nın Çınarcık ilçesine yerleşen Dikmen, öğle saatlerinde hayata veda etti.
Bir süredir İstanbul'da kanser tedavisi gören Hikmet Dikmen'in cenazesi, yarın öğle namazından sonra Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.
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