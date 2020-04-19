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Bakan Albayrak: Daima çalışmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Aşamayacağımız hiçbir sorun, çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok" dedi.
 19 Nisan 2020 20:44
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Bakan Albayrak: Daima çalışmaya devam edeceğiz

Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf Faruk Durmuş'un sözlerinin yer aldığı görüntüyü paylaştı. Görüntüde esnaf Durmuş, şunları kaydetti:

"Koltuk döşeme imalat ve mobilya sektöründe faaliyetlerime devam ediyorum. İşlerimiz çok şükür iyi. Sıkıntılı olduğumuz bu koronavirüs hastalığında devletimiz devreye girdi, esnaf destek paketini açıkladı, biz de talepte bulunduk aldık. Paketi kullanıyoruz şu anda, rahata erdik. Herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Rahat rahat ticaretimize bakıyoruz. Eskisi kadar çok kazanmıyoruz ama ne kazanıyorsak Allah bereket versin. Çalışmamıza devam edeceğiz, üretime devam. Üstümüze ne düşüyorsa görevimizi yapmak zorundayız. Devletimize bu şekilde destek vereceğiz. Geleceğe dair beklentimiz çok iyi. Önümüz aydınlık olacağına inanıyorum."

'ÇÖZEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR SIKINTI YOK'

Bakan Albayrak ise paylaşımında "Faruk Bey kardeşimizin de dediği gibi inanacak, üretecek ve daima çalışmaya devam edeceğiz. Aşamayacağımız hiçbir sorun, çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok. Çok yakın zamanda semtlerimizde esnaflarımız güler yüzleri ile vatandaşlarımızı karşılayacak" ifadelerine yer verdi.
DHA
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