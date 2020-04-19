Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
|19 Nisan 2020 20:54
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KASTAMONU
Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Yeşilova köyü 14 gün süreyle karantina altında tutulacak.
Karantinaya alınan köy halkından bir araya gelmemeleri, evlerinde kalıp köy sınırları dışına çıkmamaları ve izolasyon kurallarına uymaları istendi.
Altı yerleşim yerinde karantinanın sona erdiği kentte, 21 yerleşimde ise karantina uygulaması devam ediyor.
KAYSERİ
Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla mahaleye giriş çıkışlar 14 gün boyunca yasaklandı.
Mahallede yapılan anonslarla vatandaşlara evlerinde kalmaları uyarısında bulunuldu. Mahallelinin ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanacağı belirtildi.
Bünyan Belediyesi ekipleri de mahalleye giden yolları kapatma çalışmalarına başladı.Osmaniye'de bir köy karantinaya alındı Kayseri'de 3 katlı bina karantinaya alındı
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