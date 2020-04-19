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Tarihi gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi İstanbul Boğazından geçti. Dünya turuna çıkan 94 yaşındaki gemi Rusya'nın Novorossiysk Limanına gitmek için Karadeniz'e açıldı.
 19 Nisan 2020 21:00
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Tarihi gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi İstanbul Boğazından geçti. Dünya turuna çıkan 94 yaşındaki gemi Rusya'nın Novorossiysk Limanına gitmek için Karadeniz'e açıldı.

DÜNYA TURUNA ÇIKTI

1926 yılında Almanya'da yapımı tamamlanan 114 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Rusya bayraklı 'Kruzenshtern' adlı yelkenli eğitim gemisi, saat 18.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Dünyanın en büyük ikinci yelkenli gemisi olarak adlandırılan tarihi gemi, Bellingshausen ve Lazarus adlı Rus denizcilerin Antartika'yi keşfinin 200'üncü yıldönümü nedeniyle dünya turuna çıktı. Dünyada birçok liman ziyaretinde bulunan 94 yaşındaki geminin bir sonraki durağı da Karadeniz'e kıyısı bulunan Rusya'nın Novorossiysk şehri olacak.

Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

GEMİNİN TARİHÇESİ

Gemi Almanya'nın Bremerhaven şehrinde 1926 yalında inşa edildi ve 'Padua' ismini aldı. İkinci Dünya savaşından sonra 1946 yalında savaş tazminatı olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine (SSCB) teslim edildi ve Rus Donanmasının eğitim gemisi olarak görev yaptı. Geçmişte 3 Alman filminde de kullanılan gemi 1965 yalında Sovyet Bilimler Akademisine devredildi ve halen eğitim amaçlı kullanılıyor.
DHA
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