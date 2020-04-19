İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma yasağınn istanbulluları nasıl etkilediğinden belediyeye açılan bağış soruşturmasına kadar birçok meseleyi 'Neden?' programında açıklıyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

İstanbul kısıtlamaya hazır mıydı?

"Perşembe'den çalışmalarımızı bitirmiştik. Verimli bir hafta sonu geçirdik. Hatasız bir hafta sonu geçti. Hafta içi yardım sunduğumuz vatandaşlara olan sürecimizi hızlandırdık. Hafta sonu da devam etti."

"23 NİSAN'DAN 1 MAYIS'A SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLEBİLİR"

Ekrem İmamoğlu neden sokağa çıkma yasağı istiyor?

Ne yazık ki iki kez pandemi kurullarıyla toplantı yapabildik. Pandemi kurulunda hekimler benimle aynı kararı dile getirdi. Sokağa çıkma yasağı konusunda ısrarcıyız. Salgın büyüdükçe müdahale şansınız zorlaşıyor. Bu bakımdan sokağa çıkma yasağı salgını kontrol altına almanızı kolaylaştırıyor. Ayrıca test imkanınızı daha üst seviyeye taşıyorsunuz. Hızlı bir şekilde hemen olmalı. 23 Nisan'dan 1 Mayıs'a bir kısıtlama getirilebilir. 2 günlük sokağa çıkma yasakları ne kadar faydalı oluyor bilmiyorum. 2 haftalık bir karantina süreci olabilir.

"Ücretsiz ekmek dağıtımı" tartışması

Vahap Bey'in yaşadığı sıkıntının cevabını vermek isterim. Biz paralel işlerinden anlamayız. Devletin bir kurumudur belediye. Aklı bunu kesmeyen yasayı açar belediye nedir görür. Bu bir kibrin yansıması. Ben bu sözlerin (Mahir Ünal'ın açıklamaları) çok geçersiz olduğunu söyleyebilirim. Ben 230 bin aileye yardım yapan kurumum. Siz bu yardımları yapan belediyeye "yardım yapma" mı diyeceksiniz. "Hadi oradan" derler insana

Siz Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarına nasıl hayır dersiniz? Hangi zihniyetle?

"Maske dağıtımı" tartışması

Biz devletimizin kurumuyuz. Ne için maske dağıtmıyoruz. Bazı belediyelerimizde maske üretimi bile izne tabi. Belediye maske üretecek valilik izin vermiyor. Bizim amacımız yardımcı olmak.

İBB'nin bloke edilen hesapları

Ne yaptınız siz. O kampanya sürecinde verdiğiniz hesapları bloke ettiniz. Ne büyük iş yaptınız! Bugün bankalarda bizim 2.9 milyon lira paramız var. Ne sıkıntınız var milletin bağışlarıyla. Ben bankalara söylüyorum; kanunsuz iş yapıyorsunuz.