Kastamonu'ya gelen 3 motosiklet sürücüsüne 9 bin 450 lira ceza
|19 Nisan 2020 21:17
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Konya'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine Seyahat İzin Belgesi olmadan gelen 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçedeki kontrol noktasında durdurulan 3 motosiklet sürücüsünün Konya'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar geldiği belirlendi.
Jandarma ve polis ekipleri motosikletlerin ilçeye girişine izin vermedi.
Otuz büyükşehir ile Zonguldak iline giriş-çıkışın durdurulması ve bu kapsamda Seyahat İzin Belgesi olmadan yolculuk yaptıkları gerekçesiyle 3 sürücüye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası verildi.
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, şahıslara ilçe çıkışına kadar eşlik eden jandarma ve emniyet personelini arayarak teşekkür etti.
Öte yandan şahısların ilçeye gezmek için geldikleri öğrenildi.
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