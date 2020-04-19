1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanından merdiven altı 'propolis' uyarısı

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, "Piyasada son günlerde propolise olan eğilim arttıktan sonra birçok marka görüyoruz. Bu markaların güvenilirliği elden geçmeli." dedi.
 19 Nisan 2020 21:33
Yazdır
Uzmanından merdiven altı 'propolis' uyarısı

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle arı ürünlerine vatandaşın yoğun talep gösterdiğini belirterek, vatandaşları merdiven altı üretime karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kekeçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DAGEM olarak arı ve arı ürünleri hakkında birçok bilimsel çalışma yaptıklarını ve Türkiye'de arıcılığın yayılması için çok büyük katkı sağladıklarını kaydetti.

Kovid-19'un ülkede görülüp hızlı bir şekilde yayılmasından sonra propolisin "virüsü önlediği" gibi birçok söylentiler olduğunu fakat bunun kesinlikle kanıtlanan bir bilimsel dayanağının bulunmadığını anlatan Kekeçoğlu, "Doğal arı ürünlerinin hiçbir şekilde yan etkisi veya zararı olmayacaktır. 'Propolis koronavirüsü iyi gelir mi?' tarzında birçok soru gelebiliyor. Arı ürünleri ve diğer doğal ürünlerin koronavirüsü iyileştirmesi gibi kanıtlanmış bir şey yok. Propolis için bir çalışma gerçekleştirilmiş fakat bu daha önceki koronavirüs çeşitleri için. Kovid-19 ile ilgili bir çalışma yapılmamış. Takip ettiğim kadarıyla propolis ve Kovid-19 ile ilgili bir çalışma yok." diye konuştu.

"Propolis vücudu dirençli tutmak için kullanılabilir"

Propolis hakkında binlerce makale ve çalışma olduğuna işaret eden Kekeeçoğlu, şöyle devam etti:

"Şunu vurgulamakta fayda var, gerek koronavirüs olsun gerekse başka virüsler olsun enfeksiyonu engellemiyor. Enfekte olan vücudu dirençli tutma konusunda arı ürünleri veya diğer doğal ürünler kullanılabilir. Propolisin şimdiye kadar yapılmış 17 binin üzerinde bilimsel çalışması var. Bilimsel çalışmaların büyük bir çoğunluğu ise halk dilinde bağışıklık sistemine iyi geldiği. Yani koruyucu bir özelliği var. Arı da kendi kovanını korumak için kullanıyor bu ürünleri. Propolis vücudu dirençli tutmak için kullanılabilir."

Doğal ürünlerin birçok anlamda faydası olduğunu ancak, merdiven altı ürünlerin sağlığı tehdit ettiğini de vurgulayan Kekeçoğlu, şunları söyledi:

"Gerçekten piyasada son günlerde propolise olan eğilim arttıktan sonra birçok marka görüyoruz. Bu markaların güvenilirliği elden geçmeli. Kim tarafından tam, nasıl, ne şekilde üretiliyor? Acaba bilimsel bir ortamda üretiliyor mu ya da bu alanda çalışan bir öğretim üyesinin fikri alınması metodundan tutun da bir bilimsel sonuç alınmış mı? Doğal yollarla mı yapılmış yoksa merdiven altı dediğimiz yollarla mı yapılmış? Kesinlikle şunu vurgulamak gerekiyor, vatandaşlarımız merdiven altı ürünlere dikkat etsinler, bunların ne olduğu belli değil."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kanser hastalarına C vitamini uyarısı
18 Nisan 2020 18:36		 Koronavirüs tedbirleri, evdeki su ve içecek tüketimi artırdı
17 Nisan 2020 11:21
'Gıda ürünlerini stok yapmayın, taze alıp tüketin' tavsiyesi
15 Nisan 2020 22:12		 Uzmanı uyardı: Bilinçsizce sarımsak tüketmeyin!
13 Nisan 2020 22:46
Bilinçsizce sarımsak tüketmek kanama riskini artırabilir
13 Nisan 2020 12:51		 'Fitoterapi ürünleri ile Kovid-19'a karşı direncinizi artırın'
11 Nisan 2020 20:31
'Yemeklerinizi televizyon karşısında değil masada tüketin'
07 Nisan 2020 11:39		 Çin'de ön safta yer alan doktordan Türkiye'ye koronavirüs uyarısı: Bunları yemeyin!
01 Nisan 2020 11:16
Koronaviruse karşı en önemli silah: Güçlü bağışıklık sistemi
28 Mart 2020 17:58		 Koronavirüse karşı D vitamininde 'denge' uyarısı
26 Mart 2020 23:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:53 - Moral konserine dayanayıp, sokağa inip çiftetelli oynadılar21:48 - Uzmanından 'Kovid-19'un belirtilerini hafife almayın' uyarısı21:43 - Sokağa çıkma yasağı bu gece saat 24.00'te sona erecek21:38 - 'Dünya hakikaten bildiğimiz o dünya olmayacak'21:33 - Uzmanından merdiven altı 'propolis' uyarısı21:28 - Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür balıkçılığına ilgi arttı21:23 - CB Kültür Politikaları Kurulundan Türkçe kelime önerileri21:17 - Kastamonu'ya gelen 3 motosiklet sürücüsüne 9 bin 450 lira ceza21:11 - Ekrem İmamoğlu neden sokağa çıkma yasağı istiyor?21:06 - Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı
21:00 - Tarihi gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti20:54 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri20:49 - Küçük Fırat'ın bayrak isteğini jandarma yerine getirdi20:44 - Bakan Albayrak: Daima çalışmaya devam edeceğiz20:40 - Bakan Yardımcısı, mesleki ve teknik eğitimin rolünü anlattı20:36 - Efsanevi Emek Sineması'nın müdürü hayata veda etti20:32 - Koronavirüsten öldü... Belediye 'iyi bilmezdik' diye duyurdu20:28 - Market ve hallerde ürün tedarikine başlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Her ilin pik notasına göre düzenleme olacak
İdari izinlere ilişkin olarak, Memurlar.net'te yayımlanan 13 görüş yazısı
Malatya'lı Mercedes Kadir yaşamını yitirdi. Vali mesaj yayımladı
Sağlık Bakanlığı: 127 hastamız hayatını kaybetti
Ömer Çelik: Adana'da tarihe geçecek bir ayıp yapılıyor
KDK'dan, 'hakim de olsa orduevinden yararlanamaz' kararı
Koronavirüs ile ilgili bilinen her şeyi değiştirecek iddia
Sağlık çalışanı, ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti
İmamoğlu: 500 bin ton asfaltı sehven yazdım
Veriler umutlandırdı... Ramazan sonrası kademeli esneme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs zamanında kilo alınması 2
zavadak dayı 1
luppo 2
258 tl'lik arsa 1
bedava ekmek dağıtmak paralel apılanmadır 1
iran'da civcivlerin diri diri gömülmesi 2
iyileşmek 1
la casa de papel 2
mem.net sözlük cafe 4
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam