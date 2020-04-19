Moral konserine dayanayıp, sokağa inip çiftetelli oynadılar
|19 Nisan 2020 21:53
|Yazdır
Edirne'de korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral vermek için düzenlenen sokak konserinde Trakya müziklerinin ritmine dayanamayan vatandaşlar sokağa çıkıp sosyal mesafe kuralına uyarak çiftetelli oynadı. Daha sonra vatandaşlar polisin uyarısıyla evlerine dağıldı.
Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Türk Sanat Müziği Sanatçısı Enver Camcıoğlu, caddenin kenarına kurduğu ses sistemiyle, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral vermek için sokak konseri düzenledi. Zaman zaman Türk sanat müzikleri seslendiren Camcıoğlu'na birçok vatandaş camlarından ve balkonlarından eşlik ederek destek verdi.
Müziğin ritmine dayanamayınca maskeleri takıp sokağa çıkıp, çiftetelli oynadılar
Camcıoğlu ilerleyen dakikalarda Trakya müzikleri de seslendirince kendini müziğin ritmine kaptıran vatandaşlar, ellerinde eldivenleri ve ağızlarında maskeleriyle sokağa çıkıp çiftetelli oynamaya başladı. Renkli görüntülerin oluştuğu sokakta sanatçı Camcıoğlu vatandaşlara sürekli sosyal mesafeye uymaları hususunda uyarılarda bulundu. Kendini müziğin ritmine kaptıran çok sayıda vatandaş da balkonlarından eşlik etti.
Polis ekiplerini alkışla karşıladılar, uyarıların ardından evlere dağıldılar
Şikayet üzerine caddeye gelen polis ekipleri vatandaşlar tarafından alkışla karşılandı. Polis ekipleri vatandaşlara "Hep beraber güzel günlere yaklaşıyoruz. Korona virüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim" diyerek anons yapmasının ardından vatandaşlar evlerine dağıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Aile sağlığı merkezi hekimi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
19 Nisan 2020 23:23
|Aile hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti
19 Nisan 2020 22:04
|Küçük Fırat'ın bayrak isteğini jandarma yerine getirdi
19 Nisan 2020 20:49
|Efsanevi Emek Sineması'nın müdürü hayata veda etti
19 Nisan 2020 20:36
|Van'da tedavisi tamamlanan 16 hasta taburcu edildi
19 Nisan 2020 20:19
|Sakarya'da polis memuru vatandaşın tarlasını sürdü
19 Nisan 2020 20:10
|70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı!
19 Nisan 2020 18:51
|Koronavirüsü yenince alkışlarla taburcu edildi
19 Nisan 2020 18:18
|Polisi görünce tavlayı bırakıp kaçtı, cezadan kurtulamadı
19 Nisan 2020 18:08
|Sokağa çıkma yasağına aldırmayıp denize girdiler
19 Nisan 2020 18:04