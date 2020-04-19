Aile hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti
Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeniyle vefat etti
|19 Nisan 2020 22:04
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Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeniyle vefat etti.
İstanbul Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz."
Nişanca Aile Sağlığı Merkezi Hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Covid-19 nedeni ile vefat etmiştir.İstanbul Sağlık Müd. (@ismgovtr) April 19, 2020
Merhum Dr. Yavuz Kalaycıya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allahtan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/xjqRxh7mnj
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