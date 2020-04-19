Alkollü araç kullanırken yakalandı, 4 bin 144 TL ceza yedi
|19 Nisan 2020 22:11
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Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden dışarı çıkan ve alkollü bir şekilde araç kullanan sürücü polise yakalandı. 368 promil alkollü olarak yakalanan sürücüye toplamda 4 bin 144 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Şirinköy Caddesi üzerinde Hüseyin E., 20 FJ 777 plakalı aracı ile seyir halindeyken polisi görünce kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıs kısa süreli bir kovalamacanın ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi binası önünde yakalandı. Yakalanan Hüseyin E., bir süre polisin uzattığı alkometreyi üflememek için direndi. Ardından ikna edilerek alkol testi yapılan şahıs 368 promil alkol çıktı. Sürücünün ehliyetine 100 puan cezai işlem uygulanırken ehliyetine 2 yıl 2 ay el süreyle el konuldu. Sürücü Hüseyin E.'nin ehliyetine el konulurken sokağa çıkma kısıtlamasından, alkollü araç kullanmaktan ve dur ihtarına uymamak suçundan toplamda 4 bin 144 TL ceza kesildi. Sürücü alkollü olduğundan dolayı aracı çekici yardımı ile otoparka götürüldü.
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