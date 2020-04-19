Buca Cezaevinde bir tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
|19 Nisan 2020 22:21
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıyan bir tutuklunun yapılan testinin pozitif sonuç verdiğini bildirdi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan H.A'nın 13 Nisan'da ishal, kırgınlık gibi şikayetlerle sağlık kurumuna sevk edildiği ve H.A'ya uygulanan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
H.A'nın tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde cezaevinde filyasyon kuralının uygulandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"H.A'nın da kaldıgı, adli sucluların bulundugu koguslardaki tutuklu ve hukumluler tedbiren hastaneye sevk edilmistir. Hastalık belirtisi tasıyan 62 tutuklu ve hukumlu hastanelerde izole edilmislerdir ve tetkikleri devam etmektedir, saglık durumları iyidir. Bilim Kurulunun tavsiyeleri dogrultusunda Izmir'deki ceza infaz kurumlarında koronaviruse karsı alınan tum tedbirler titizlikle uygulanmaktadır."
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