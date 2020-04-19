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Asrın projesi koronavirüse rağmen tam gaz devam ediyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yeni tip korona virüs salgınına rağmen devam eden 25 milyon tonluk Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor.
 19 Nisan 2020 22:27
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Asrın projesi koronavirüse rağmen tam gaz devam ediyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yeni tip korona virüs salgınına rağmen devam eden 25 milyon tonluk Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor.

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan ancak günümüze kadar gerçekleştirilemeyen Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor. Geçen Aralık ayında alt yapısının yüzde 90'ı tamamlanan Filyos Limanı, Karadeniz'in en nitelikli limanı olacak. Endüstri Bölgesi ilan edilen 23 bin dekarlık alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli liman, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak.

Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs sebebiyle 30 büyükşehirle birlikte Zonguldak'a giriş çıkışların sınırlandırılması 15 gün daha uzatılarak bazı çalışmalar durdurulurken, liman inşaatı ise son hızıyla sürüyor. Çalışmaların 2020 yılında bitmesi öngörülüyor.
İhlas Haber Ajansı
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