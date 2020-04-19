Asrın projesi koronavirüse rağmen tam gaz devam ediyor
|19 Nisan 2020 22:27
|Yazdır
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yeni tip korona virüs salgınına rağmen devam eden 25 milyon tonluk Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor.
Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan ancak günümüze kadar gerçekleştirilemeyen Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor. Geçen Aralık ayında alt yapısının yüzde 90'ı tamamlanan Filyos Limanı, Karadeniz'in en nitelikli limanı olacak. Endüstri Bölgesi ilan edilen 23 bin dekarlık alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli liman, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak.
Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs sebebiyle 30 büyükşehirle birlikte Zonguldak'a giriş çıkışların sınırlandırılması 15 gün daha uzatılarak bazı çalışmalar durdurulurken, liman inşaatı ise son hızıyla sürüyor. Çalışmaların 2020 yılında bitmesi öngörülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adıyaman'da karantina süresi dolan işçiler evlerine gönderiliyor
19 Nisan 2020 23:36
|Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı azaldı
19 Nisan 2020 21:43
|CB Kültür Politikaları Kurulundan Türkçe kelime önerileri
19 Nisan 2020 21:23
|Kastamonu'ya gelen 3 motosiklet sürücüsüne 9 bin 450 lira ceza
19 Nisan 2020 21:17
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
19 Nisan 2020 20:54
|Bakan Yardımcısı, mesleki ve teknik eğitimin rolünü anlattı
19 Nisan 2020 20:40
|Market ve hallerde ürün tedarikine başlandı
19 Nisan 2020 20:28
|Sigara tiryakisi 80 yaşındaki dedeye 3 bin 150 TL ceza
19 Nisan 2020 18:55
|Trüf bahçeleri ve alanları oluşturuluyor
19 Nisan 2020 18:47
|Yurt dışından Kars'a getirilen 104 Türk, karantinaya alındı
19 Nisan 2020 18:38