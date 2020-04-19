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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti.
 19 Nisan 2020 22:38
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti.
Anadolu Ajansı
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