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Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Bulaşma olasılığını artırır

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsle mücadelede klima kullanımı konusunda önemli uyarılarda bulundu. Fanlı klimaların evde veya araçta hanehalkı dışında kimse yokken kullanılabileceğini belirten özlü, "Eğer ortamda Kovid-19 bulaştırıcı kişi varsa -ki bu artık dışlanamaz- bulaşma olasılığını artırır" dedi.
 19 Nisan 2020 22:44
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Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Bulaşma olasılığını artırır

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim görevlisi Prof. Dr. Tevfik Özlü koronavirüsle mücadele döneminde klima kullanımı konusunda önemli uyarıda bulundu.

"KORONAVİRÜS BULAŞMA OLASILIĞINI ARTIRIR"

Fanlı klimaların evde veya araçta hanehalkı dışında kimse yokken kullanılabileceğini belirten Tevfik Özlü, "Ofis, iş yeri, başka kişilerle birlikte seyahat edilen araçlarda klima kullanımı, eğer ortamda Kovid-19 bulaştırıcı kişi varsa -ki bu artık dışlanamaz- bulaşma olasılığını artırır" dedi.

"DOĞAL HAVALANDIRMA YAPILMALI"

Prof. Dr. Tevfik Özlü, ortak alanlarda klima yerine kapı ve pencelerin açık tutularak sürekli ve yeterli doğal havalandırma yapılması gerektiğini belirterek, "Klimalar genellikle oda havasını alarak, soğutup tekrar içeriye verirler.İçerideki havayı, taze havayla değiştirmezler. Bazı klimaların toz, alerjen, bakteri filtreleri olabilir. Ancak KOVID-19 virüsü için bu filtrelerin güvenli olduklarını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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