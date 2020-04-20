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20 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları

 20 Nisan 2020 00:05
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20 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu mart ayına ilişkin "yurt dışı üretici fiyat endeksi" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
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20 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
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