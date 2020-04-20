OGM, boş orman işletme şeflikleri için, naklen tercih alacak

2020 YILI 1.DÖNEM YER DEĞİŞTİRME TERCİH İLANIDIR.

2020 yılı Mart Dönemi Rotasyon hazırlıkları Genel Müdürlüğümüz merkez birimlerinde tamamlanarak 2020 yılında rotasyona tabi personeller belirlenmiş ve bu personellere 2020 yılında zorunlu atamaya tabi oldukları tebliğ edilerek, mazereti olanlardan varsa bu belgelerini yönetmelikte belirtilen şekliyle hazırlayıp belirlenen tarih aralığında birimleri aracılığı ile Genel Müdürlüğümüze gönderilmişti.

Ancak; "COVİD-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmamak adına yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de göz önünde bulundurularak; Bakanlık Makamının 31.03.2020 tarih ve 9 sayılı olurlarıyla rotasyon atamaları 1 (bir) yıl süreyle ertelenmişti.

Ancak, Mazeret, hizmetin gereği gibi konularda yapılan kurum içi atamaları sonrasında Orman İşletme Müdürlüklerinde konuşlandırılan İşletme Şefliklerinde 2020 yılında ataması yapılan ve göreve başlayan Sözleşmeli Orman Mühendisler sonrasında halen münhal Şefliklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Bölge Müdürlüklerimizle yapılan yazışmalar neticesinde halen münhal bulunan Orman İşletme Şefliklerine atama tercihleri alınacağından;

Halen Orman İşletme Müdürlüklerinde Şeflik görevinde çalışan personel ile Müdürlükler emrinde Orman Mühendisi olarak çalışan personel ilan edilen birimlere tercihte bulunabilecektir.

Buna göre tayin işlemlerinde;

Atama tercih işlemlerinde, orbis.ogm.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra sırayla ekranın sol kısmında bulunan Personel İşleri, Rotasyon İşlemleri ve Rotasyon Tercih Listesi linklerine tıklanarak sisteme giriş yapılacak, istenilen bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. Bu personelden varsa mazereti olanlar mazeretlerini gösterir belgelerini sisteme yükleyecektir.

Her personel en fazla 5 birime tercih yapabilecektir.

Personel tercih işlemi 18.04.2020 tarihi saat:00.01 de başlayıp 21.04.2020 tarihi saat:23.59' da sona erecektir.

Atama Talep Formu ilgili personel tarafından onaylandıktan sonra Bölge Müdürü ekranına düşecek,

Bölge Müdürlerince uygun görülen personel talepleri sistemden 24.04.2020 tarihi saat 18.00 a kadar onaylanacak, bu zamana kadar onaylanmayan personelin Atama Talep Formu Taslak olarak sistemde kalacağından ilgili personel hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

Bu dönem içerisinde yapılacak olan yer değiştirmeler tamamen personel ve iş planı çerçevesinde yapılacağından personelin tercihleri birim amirinin onayına sunulacak birim amirlerince uygun görülmesi halinde onaylanarak Genel Müdürlüğümüze sistem üzerinden gönderilmiş olacaktır. Uygun görülmeyen talepler Genel Müdürlüğümüze kesinlikle gönderilmeyecektir.

Sistemde belirlenen tarih aralığı otomatik olarak açılacak ve kapanacak olup ek süre verilmeyecektir. Bu durum göz önünde bulundurularak, hem başvuruyu yapan personel hem de başvuruları onaylayacak Birim Amirleri ilan metninde belirtilen tarih aralığında işlemlerini gerçekleştirecektir.

Birim amirlerince onaylanan talep formları Genel Müdürlüğümüz sistemine düştükten sonra iade ve/veya değiştirme işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır.

İlan Olunur.