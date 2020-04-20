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Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 287 kişiye işlem yapıldı

Denizli'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 287 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
 20 Nisan 2020 00:21
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Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 287 kişiye işlem yapıldı

Denizli'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 287 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Denizli'de, jandarma ve polis ekiplerinin denetimlerinde 287 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığını belirlendi.

Kentte, kısıtlamaya uymayanlara toplam 401 bin 996 lira idari para cezası uygulandı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde "dur" ihtarına uymayarak kaçan 20 FJ 777 plakalı otomobil, polis ekiplerince İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binası önünde durduruldu.

Yapılan kontrolde 368 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü H.E'ye, "sokağa çıkma kısıtlamasına uymama", "alkollü araç kullanma" ve "dur ihtarına uymama" suçlarından 4 bin 144 lira ceza kesildi. 100 ceza puanı alan H.E'nin ehliyetine de geçici süre el konuldu.
Anadolu Ajansı
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