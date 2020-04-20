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Libya'da büyük operasyon başladı: Türk SİHA'ları gökyüzünün hakimi oluyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, SİHA'ların desteğiyle başlattığı harekatta Hafter güçlerine darbe üstüne darbe vurdu.
 20 Nisan 2020 00:27
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Libya'da büyük operasyon başladı: Türk SİHA'ları gökyüzünün hakimi oluyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, SİHA'ların desteğiyle başlattığı harekatta Hafter güçlerine darbe üstüne darbe vurdu.

5 gün içerisinde 7 şehir ele geçirilirken, 102 Hafter milisi esir alındı.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in Libya'daki son gelişmeleri anlattığı analizinde 'BAE'nin kumandasındaki Çin yapımı Wing Loong SİHA'lar artık Trablus ve Misrata üzerinde rahatça operasyon yapamıyor. Türk Bayraktar SİHA'lar ise her geçen gün gökyüzünün hakimi oluyor' ifadeleri dikkat çekti.

Terhune'deki Rus paralı askerlerine son uyarı: Silah bırakmayan herkesi vuracağız

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, Trablus için stratejik konumda yer alan Terhune'ye kapsamlı bir operasyon başlattı. Bölgede Hafter saflarında savaşan paralı askerler için havadan Arapça ve Rusça broşür dağıtıldı. Rusça broşürlerdeki, "Size verilen paranın tadını çıkarmak istiyorsanız, geri çekilin. Silah bırakmayan herkesi vuracağız" uyarısı dikkati çekti.

Memurlar.Net
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