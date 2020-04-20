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Kanada'da yaşlılar korona korkusuyla ölüme terk edildi

Montreal kentindeki "Residence Herron" isimli bakım merkezinde, korona salgınından sonra bakıcıların tesisi terk etmesi nedeniyle 31 yaşlının hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
 20 Nisan 2020 00:34
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Kanada'da yaşlılar korona korkusuyla ölüme terk edildi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten binlerce insan hayatını kaybederken, Kanada'da kan donduran bir trajedi ortaya çıktı.

Kanada'daki koronavirüs kaynaklı ölüm vakalarının neredeyse yarısının yaşlı bakım merkezlerinde meydana geldiğine ilişkin ülke ve dünya basınına da yansıyan haberlerin ardından, Quebec Eyalet Hükümeti'nce bir soruşturma başlatıldı.

31 ÖLÜNÜN SADECE 5'İ KORONADAN

Soruşturma kapsamında Montreal kentindeki Residence Herron Yaşlı Bakım Merkezi'nde kaydedilen 31 ölüm vakasından sadece 5'inin korona nedeniyle olduğu belirlendi.

ÇALIŞANLAR İŞİ BIRAKTI

Soruşturmayla yaşlı bakım merkezindeki ölümlerin, çalışanların çoğunluğunun salgın sonrası işi terk etmeleriyle başladığı, merkezde kalan 130 yaşlıya sadece 2 hemşirenin hizmet vermek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

GÜNLERCE AÇ SUSUZ KALDILAR
Personelin çoğunun tesisi terk ettikten sonra bir arama üzerine çağrılan sağlık ekipleri, merkezde kalan yaşlıların günlerce yemek yemediğini, su bile içemediğini, tuvalete götürülmedikleri için yataklarının pislikle kaplandığını ve birçoğunun yatağından düştükten sonra günlerce beton zeminde yardım beklediğini aktardı.

AİLELERİNE BİLGİ VERİLMEDİ
Yakınlarının durumunu soran aile bireylerine, bu bilgileri vermeyen merkez yönetiminin aile fertlerinin ziyaret taleplerini de koronavirüs salgını nedeniyle yasakladıkları öğrenildi.

TESİSİ GÖNÜLLÜLER TEMİZLEDİ
Tesiste, sağlık gönüllülerinin de katılımıyla genel bir temizlik başlatıldığı açıklanırken, temizliğe katılan ve bir televizyon kanalına konuşan kadın gönüllü, "Odadan odaya temizliğe başladık. Her odada, idrar ve dışkı kokusu bir atı öldürebilecek kadar ağırdı." dedi.
Memurlar.Net
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