Virüs'ten, bugüne kadar en çok ölümün yaşandığı 10 ülke
Dün itibariyle koronavirüsten dolayı yaşanan ölümlerin sayısı 164 bine ulaştı
|20 Nisan 2020 00:46
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Koronavirüs salgınında vaka sayısı dün itibariyle 2 milyon 400 bine ulaştı. Sadece dün 70 bin vaka oluştu.
Toplam 615 kişi iyileşirken durumu kritik olan hasta sayısı ise 54 bin olarak açılandı
Korona'da toplam ölüm sayısı ise dün itibariyle 164 bin oldu. ABD 40 bin, İtalya 23 bin 600, İspanya 20 bin 595, Fransa 19 bin 718, İngiltere 16 bin 60 sayısı ile en çok ölümün olduğu yaşandığı ülkeler oldu
İşte en çok ölümün olduğu 10 ülke
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