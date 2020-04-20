1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüs'ten, bugüne kadar en çok ölümün yaşandığı 10 ülke

Dün itibariyle koronavirüsten dolayı yaşanan ölümlerin sayısı 164 bine ulaştı
 20 Nisan 2020 00:46
Yazdır
Virüs'ten, bugüne kadar en çok ölümün yaşandığı 10 ülke

Koronavirüs salgınında vaka sayısı dün itibariyle 2 milyon 400 bine ulaştı. Sadece dün 70 bin vaka oluştu.

Toplam 615 kişi iyileşirken durumu kritik olan hasta sayısı ise 54 bin olarak açılandı

Korona'da toplam ölüm sayısı ise dün itibariyle 164 bin oldu. ABD 40 bin, İtalya 23 bin 600, İspanya 20 bin 595, Fransa 19 bin 718, İngiltere 16 bin 60 sayısı ile en çok ölümün olduğu yaşandığı ülkeler oldu

İşte en çok ölümün olduğu 10 ülke

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
18.00 itibariyle muaftı: Sevkiyat başladı
20 Nisan 2020 00:04		 Aile sağlığı merkezi hekimi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
19 Nisan 2020 23:23
Aile hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti
19 Nisan 2020 22:04		 Moral konserine dayanayıp, sokağa inip çiftetelli oynadılar
19 Nisan 2020 21:53
Küçük Fırat'ın bayrak isteğini jandarma yerine getirdi
19 Nisan 2020 20:49		 Efsanevi Emek Sineması'nın müdürü hayata veda etti
19 Nisan 2020 20:36
Van'da tedavisi tamamlanan 16 hasta taburcu edildi
19 Nisan 2020 20:19		 Sakarya'da polis memuru vatandaşın tarlasını sürdü
19 Nisan 2020 20:10
70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı!
19 Nisan 2020 18:51		 Koronavirüsü yenince alkışlarla taburcu edildi
19 Nisan 2020 18:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:46 - Virüs'ten, bugüne kadar en çok ölümün yaşandığı 10 ülke00:34 - Kanada'da yaşlılar korona korkusuyla ölüme terk edildi00:27 - Libya'da büyük operasyon başladı: Türk SİHA'ları gökyüzünün hakimi oluyor00:23 - İsrail engellileri ve ağır kronik hastaları gözden çıkardı00:21 - Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 287 kişiye işlem yapıldı00:16 - OGM, boş orman işletme şeflikleri için, naklen tercih alacak00:06 - Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi00:05 - 20 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - 18.00 itibariyle muaftı: Sevkiyat başladı00:03 - YDS'ler ertelendi. Kariyer uzman yardımcıları mağduriyet yaşayacak
00:00 - Şimdi dayanışma vakti.23:36 - Adıyaman'da karantina süresi dolan işçiler evlerine gönderiliyor23:23 - Aile sağlığı merkezi hekimi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti22:50 - 200 üniteden fazla 'immün plazma' toplandı22:44 - Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Bulaşma olasılığını artırır22:38 - ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti22:33 - İngiltere'nin gözü Türkiye'de: Çok büyük sevkiyat olacak22:27 - Asrın projesi koronavirüse rağmen tam gaz devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüse yakalanmaktan korkuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
YDS'ler ertelendi. Kariyer uzman yardımcıları mağduriyet yaşayacak
18.00 itibariyle muaftı: Sevkiyat başladı
OGM, boş orman işletme şeflikleri için, naklen tercih alacak
Libya'da büyük operasyon başladı: Türk SİHA'ları gökyüzünün hakimi oluyor
İsrail engellileri ve ağır kronik hastaları gözden çıkardı
Kanada'da yaşlılar korona korkusuyla ölüme terk edildi
Virüs'ten, bugüne kadar en çok ölümün yaşandığı 10 ülke
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Şimdi dayanışma vakti.
20 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 1
iran'da civcivlerin diri diri gömülmesi 4
defacto'nun üreticilere 900 milyon tl destek vermesi 1
ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklanması 3
kendi ayakları üstünde durmak 3
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 1
hayat eve sığar uygulaması 1
iyileşmek 1
luppo 1
nostalji kuşağı 1
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam