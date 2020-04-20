Yasak bitti vatandaşlar sokağa döküldü
48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla sokağa döküldü.
|20 Nisan 2020 01:52
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48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla sokağa döküldü. Emniyet ekipleri ana caddeleri trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi.
Korona virüsü ardından tedbir amacıyla Türkiye genelinde ikinci kez uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından Bursa'nın İnegöl İlçesinde vatandaşlar geçen hafta olduğu gibi yine araçlarıyla sokağa döküldü. Emniyet ekipleri önlem amacıyla AVM kavşağı, Milli İrade Meydanı ve Atatürk bulvarını trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi. Sürücüler ara sokaklarda bir süre tur attıktan sonra evlerine geri döndü.
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