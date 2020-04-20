Bilecik Aşağıköy'deki karantina kaldırıldı
|20 Nisan 2020 04:59
|Yazdır
Bilecik'te merkeze bağlı Aşağıköy köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandığı belirtildi.
Söz konusu köyde 14 günlük karantina süresinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Aşağıköy köyünde 14 günlük karantina süresince sağlık kontrolleri yapılmış olup, herhangi bir yeni Kovid-19 enfeksiyonu vakasına rastlanmadığından karantinanın sona erdirilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Aşağıköy köyünde Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle, bu enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 5 Nisan'da karantina uygulanmasına karar verilmişti. Köye giriş-çıkışlar izne bağlı olarak sağlanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 287 kişiye işlem yapıldı
20 Nisan 2020 00:21
|OGM, boş orman işletme şeflikleri için, naklen tercih alacak
20 Nisan 2020 00:16
|Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
20 Nisan 2020 00:06
|Adıyaman'da karantina süresi dolan işçiler evlerine gönderiliyor
19 Nisan 2020 23:36
|Asrın projesi koronavirüse rağmen tam gaz devam ediyor
19 Nisan 2020 22:27
|Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı azaldı
19 Nisan 2020 21:43
|CB Kültür Politikaları Kurulundan Türkçe kelime önerileri
19 Nisan 2020 21:23
|Kastamonu'ya gelen 3 motosiklet sürücüsüne 9 bin 450 lira ceza
19 Nisan 2020 21:17
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
19 Nisan 2020 20:54
|Bakan Yardımcısı, mesleki ve teknik eğitimin rolünü anlattı
19 Nisan 2020 20:40