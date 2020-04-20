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Bilecik Aşağıköy'deki karantina kaldırıldı

Bilecik'te merkeze bağlı Aşağıköy köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
 20 Nisan 2020 04:59
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Bilecik Aşağıköy'deki karantina kaldırıldı

Bilecik'te merkeze bağlı Aşağıköy köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandığı belirtildi.

Söz konusu köyde 14 günlük karantina süresinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Aşağıköy köyünde 14 günlük karantina süresince sağlık kontrolleri yapılmış olup, herhangi bir yeni Kovid-19 enfeksiyonu vakasına rastlanmadığından karantinanın sona erdirilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Aşağıköy köyünde Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle, bu enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 5 Nisan'da karantina uygulanmasına karar verilmişti. Köye giriş-çıkışlar izne bağlı olarak sağlanmıştı.
Anadolu Ajansı
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