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Bizde hastaneye erişim kolay: Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'deki Kovid-19 ölüm oranının düşük olmasını "sağlığa erişimin kolay olması"na bağladı: Sağlık sigortası tüm nüfusu kapsıyor. Bir, iki ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları ülkenin her bölgesinde. Bugüne kadar açıkta, tedavisiz kalan hastamız yok.
 20 Nisan 2020 06:40
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Bizde hastaneye erişim kolay: Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır

Türkiye'de Kovid-19 hastaları arasında ölüm oranı, diğer ülkelere göre daha düşük oranlarda seyrediyor. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, işin özünün ülkelerin sağlık sistemleri olduğuna ve Avrupa ülkelerinin bu testten geçemediğine dikkat çekti. Özlü, "Maalesef Avrupa başta olmak üzere pek çok ülke sınıfta kaldı. Salgınla başa çıkamadılar, hastalar tedavi edilemedi, ölümler çok fazla, Türkiye'de ölüm oranı, diğer ülkelere kıyasla çok daha düşük. Bu ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin başarısını yansıtıyor" dedi.

BENİ TÜRK HEKİMLERİNE EMANET EDİNİZ

Türkiye'de sağlığa erişimin çok kolay olduğunu hatırlatan Özlü şunları söyledi: "Sağlık sigortası tüm nüfusu kapsıyor, birinci ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları ülkenin her yöresinde konuşlandırılmış. Yatak kapasitesi, yoğun bakım yatak sayıları, hastane alt yapısı, ekipman ve teknolojik donanım açısından iyi durumdayız. Çok modern yoğun bakım ünitelerimiz ve deneyimli yoğun bakım ekiplerimiz var. Türk hekimleri ve sağlık çalışanları çok iyi organize oldular, kısa zamanda başarılı tedavi yaklaşımları geliştirdiler, özveriyle, seferberlik ruhuyla çalışıyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözüne layık olduklarını tüm dünyaya gösterdiler."

ETKİN VE GÜVENLİ TEDAVİ İLE TAKİP

Bilgisayarlı tomografi üniteleri Türkiye'de Avrupa'ya kıyasla çok yaygın ve gereken her hastaya beklemeden bilgisayarlı tomografi çekilebiliyor. Böylece erken tanı ve erken tedavi mümkün oluyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nu hemen oluşturdu. Bilim Kurulu ülkemize uygun tanı, tedavi, takip öneri ve algoritmalarını yayınladı ve sürekli gelişen yeni durumlara göre güncelledi. Bu da sürecin doğru yönetilmesi ve hastaların doğru, etkin ve güvenli tedavi ve takibi ile sonuçlandı."

Tedavisiz kalan hastamız yok

Prof. Dr. Tevfik Özlü, filyasyon çalışmalarıyla ilgili de şunları anlattı: "Filyasyon çalışmaları, temaslı takip ve izolasyonu çok yaygın yapılıyor. Bugüne kadar açıkta, tedavisiz kalan hastamız yok; yoğun bakıma, yapay solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayılarımız çok daha az; kaybettiğimiz hasta oranlarımız çok düşük. Nüfusumuzun daha genç olması da çok önemli bir avantajımız oldu."

Fazlı Şahan Yeni Şafak

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