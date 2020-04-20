Türk otomotivi üretime başlıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte otomotiv sanayisi çökmüş ve fabrikalar üretimlerine ara vermek zorunda kalmıştı. Uluslararası markaların Türkiye'de üretimini yapan 13 otomotiv fabrikası da bu durumdan etkilendi. Yaklaşık 1 ay kapalı kalan fabrikalar markalarının stratejisine göre yeniden üretime başlıyor.

13 FABRİKA YENİDEN AÇILIYOR

Kovid-19'un Türkiye'de de görülmesiyle Oyak-Renault, Ford Otosan, Honda Türkiye, Tofaş, Mercedes-Benz Türk, Toyota Türkiye, Hyundai Assan, Karsan, Otokar, Temsa, Türk Traktör, Man Türkiye ve Anadolu Isuzu olmak üzere 13 fabrika üretime birer birer ara vermeye başladı. Pandemi tehlikesi geçmedi fakat, üretim tarafında teker dönmeye başladı. Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Haydar Yenigün geçen hafta "İyi senaryoda nisan sonu, mayıs başında markaların üretime kademeli olarak başlamasını öngörüyoruz. Kötü senaryonun tarifini yapmaksa şu aşama çok zor" açıklamasını yapmıştı.

İLK KAPIYI AÇAN ANADOLU ISUZU

Koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara veren şirketler arasında, fabrikanın kapılarını ilk açan Anadolu Isuzu oldu. Salgın nedeniyle 30 Mart tarihinde üretime 9 gün ara veren tesis, fabrikanın kapılarını 13 Nisan'da açtı. Mercedes-Benz Türk, tedbirler ve uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında, 23 Mart'tan itibaren Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda ve 28 Mart'tan itibaren de Aksaray Kamyon Fabrikası'nda faaliyetlerine ara vermişti. Tesis, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alarak üretime başlayacağını duyurdu. 20 Nisan tarihinde Hoşdere Otobüs Fabrikası, 24 Nisan'da da Aksaray Kamyon Fabrikası faaliyetlere devam edecek.

HONDA VE KARSAN DA KATILDI

Honda Türkiye gerekli tüm tedbirler alarak 20 Nisan'da Kocaeli Şekerpınar'daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu. Honda Türkiye, 2 Nisan tarihinde yaptığı duyuruyla üretim faaliyetlerine 6 Nisan'dan 13 Nisan'a kadar ara vermişti. Şirket salgın nedeniyle Şekerpınar'daki üretim faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 1 hafta daha uzatmıştı. 1 Nisan'da üretime ara verdiğini duyuran Karsan ise 20 Nisan 2020 tarihinden itibaren üretime kısmi olarak başlayacak. Fabrikada alınan önlemler çerçevesinde, personel servisleri, yemekhane, soyunma kabinleri, mola alanları gibi tüm ortak alanlarda tedbirler artırılıyor.

EN GEÇ TOYOTA AÇACAK

Ford Otosan 27 Nisan'da üretim için hazırlık yapıyor. Edinilen bilgilere göre, ay sonuna doğru başlayacak üretim için planlar yapılmaya başlandı. Oyak-Renault ise üretim için Avrupa'yı ve Groupe Renault kararları doğrultusunda hareket edecek. Eğer yeni bir karar alınmazsa Hyundai Assan, Otokar ve Türk Traktör'de de çarklar 20 Nisan'da dönmeye başlayacak. Toyota Türkiye 11 Mayıs, Tofaş ise 4 Mayıs'ta start verecek.

ÜRETİM KAYBI 120 BİN ADET

OSD verilerine göre, Türkiye'de 2019 yılında toplamda bir milyon 485 bin 143 adet araç üretimi gerçekleştirildi. Tesislerin verdiği araların ortalaması da şimdilik 1 ay. 13 tesis içinde en fazla arayı 60 gün ile Toyota Türkiye verecek. Fabrikanın yaklaşık 40 bin adetlik üretim kaybı olacağı hesaplanıyor. Toplama bakıldığında üretimde 1 aylık kaybın 120 bin adet olacağı tahmin ediliyor. Fazla mesailerle birlikte bu kaybın hepsi olmasa da bir kısmı ancak kapanabilir. Türkiye'nin toplam üretim kapasitesi 2020'de 2 milyon 55 bin 712 adet.

Satışlar durdu bayi zararda

Kovid-19 salgını, Nisan ayında otomotiv satışlarını durma noktasına getirdi. Yaşanan daralmanın Mayıs ve Haziran'da da sürmesi bekleniyor. Bundan en çok etkilenenler arasında ise otomotiv bayileri yer alıyor. Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Uğur Sakarya, "Korona sebebiyle düşen iş hacmi, otomotiv bayilerinde, 3 aylık dönem için 1 ila 3 milyon TL arasında zarara yol açacak. Satış ve satış sonrası gelirleri yılın ikinci çeyreğinde en az yüzde 60 düşecek olan otomotiv bayileri, maalesef giderlerini bu seviyede düşüremiyorlar. Yüksek plaza giderlerinin yanında, finansman giderleri de artacak otomotiv bayilerinin, distribütör desteğine ihtiyaçları var" dedi.

Şuaiyp Alabay