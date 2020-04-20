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Altından kazanan ev ve araba alıyor

Küresel salgın endişeleri sebebiyle ons ve dolarda yaşanan yükselişler, gram altını tarihi yüksek seviyelerine çıkardı.
 20 Nisan 2020 06:50
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Altından kazanan ev ve araba alıyor

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçen hafta yüzde 4'lük artışla 378 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,85'lik primle 2 bin 508 liraya yükseldi. Bu yükseliş, piyasada iki reaksiyonu beraberinde getirdi. Düğün yapmayı planlayanlar ve altınlarını alamayanların, hem yüksek fiyat hem de salgın sebebiyle bir süre ertelemeye gittiği belirtiliyor. Öte yandan altına yatırım yapıp kazananların da, karlarını realize edip ev ve otomobil gibi ihtiyaçlarını almaya yöneldiği gözleniyor.

KİMSE ÖNGÖREMEDİ

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner "Özellikle virüsün yayılmasıyla birlikte altının yükselişi, durdurulamaz bir hal aldı. Altın normalde her yıl yüzde 15-20 gibi bir kar bırakırdı. Biz 2020'nin sonlarında 380'i beklerken, ikinci çeyrek bitmeden buraları buldu. Bu gidişle 2020 sonu için gramda 420 liralardan bahsediliyor. O fiyatlara çıkacağını tahmin ediyoruz. En son 2011'de böyle bir yükseliş yaşandı, sonra tekrar düştü. Birçok düğün askıya alındı, ertelendi. Umarız bu virüsün etkisi biter, fiyatlar öngörülür olur ve tekrar düğünler yapılır. Ama altının bu kriz başlamadan önceki fiyatına dönmesini de beklemiyoruz. Bu arada en başından beri altında bekleyenler, bu yükselişi fırsat bilip satıyorlar, ev ve araba gibi ihtiyaçlarını alıyorlar. Bunu, gelen müşterilerimizden biliyoruz. Piyasada böyle bir hareketlilik var" değerlendirmesini yaptı.
Türkiye
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