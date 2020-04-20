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Evden çıkamayan hasta için teletıp

Yeni tip koronavirüs pandemisi bütün dünyayı etkisi altını alırken yetkililer acil durumlar dışında hastanelere gidilmesini tavsiye etmiyor. Bu sebeple evden çıkamayan ya da hastaneye gitmeye çekinen vatandaşlar uzaktan sağlık hizmetlerine yöneldi.
 20 Nisan 2020 07:10
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Evden çıkamayan hasta için teletıp

"Teletıp" denen uygulama dermatoloji, psikiyatri, beslenme ve diyetetik dahil olmak üzere birçok sağlık alanı için uygulanıyor. Teletıp ile vatandaşlar uzaktan, aramalar veya görüntülü sohbetler yoluyla izlenebiliyor. Uzmanlar, vatandaşları kliniklere çağırmadan online ya da telefonla onların sıkıntılarını çözüyor. Teletıp uygulamasını kullanan uzmanlar, konuyla ilgili şunları söyledi:

EN ÇOK YAŞLI VE HAMİLELER MESAJ ATIYOR

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu: Koronavirüs çıktığı anda hastalarım için ücretsiz WhatsApp Danışma Hattı kurdum. Vatandaşlara buradan görüşüyoruz. Gerekirse cilt problemleri ile ilgili görüntü gönderiyorlar. Yeni bir ilaç reçete etmiyorum. Bizim halkımızın evde çok sayıda kremi olur. Eğer uzaktan halledilebilecek bir sorun değilse, mutlaka hastaneye gitmelerini söylüyorum. En çok, evden çıkmaları yasak olan yaşlılar ile hamile ve küçük çocukları olanlar mesaj atıyor. 7/24 hizmet veriyorum.

DİYET LİSTESİNİ E-POSTA İLE YOLLUYORUZ

Uzman Diyetisyen İzan Işık: Bu süreçte insanlar sürekli evde olmak zorunda olduklarından dolayı telefon ya da görüntülü görüşme şeklinde randevularımızı ayarlıyoruz. Ön görüşmeyi yine normal muayene ortamındaki gibi konuşarak yapıyoruz. Diyet listelerini WhatsApp ya da e-Posta üzerinden yolluyoruz. Soru sormak istediklerinde yine WhatsApp üzerinden iletişime geçiyoruz. Son zamanlarda talep daha çok arttı. Herkes evde ve pandeminin psikolojik boyutu onları yemeğe itiyor. Kilo problemini önlemek için ise online diyete başvuruyorlar.

BU DÖNEMDE KAYGILAR ÇOĞALIYOR

Üsküdar Üniversitesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nesrin Dilbaz: Biz hastalarımızın mümkünse kliniklere gelmelerini istiyoruz. Ancak, 65 yaş üstü ya da 20 yaş altı hastalarımız var. Onlar gelemeyince online görüşme yapıyoruz. Eğer hastanın hayatını tehdit edecek düzeyde bir rahatsızlığı olduğunu düşüyorsak, muayenenin sonunda mutlaka hastaneye gelmesini istiyoruz. Vatandaşlar, bu sistemden memnunlar. Bu hastalarımızın bu dönemde kaygıları daha çok artıyor. En çok kaygılandıkları konular ise çocukları, kronik hastası ve 65 yaş üstünde yakınları olanlarla ilgili.

Damla Peker

Türkiye
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