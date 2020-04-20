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Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri çok bulutlu olacak - Haritalı

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 20 Nisan 2020 06:31
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Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri çok bulutlu olacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
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