23 Nisan'da sokağa çıkma kararında son söz Erdoğan'ın

Milliyet Ankara'nın haberine göre: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dördüncü kez telekonferans yöntemiyle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında daha öncekiler gibi yine salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler, uygulamalar ve ekonomiye etkileri en önemli gündem olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına başkanlık edecek. Üç kez telekonferans yöntemiyle gerçekleşen kabine toplantısı yine aynı yöntemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Huber Köşkü'nden katılacak. Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda da bulunacak.

Bakanlardan sunum

Toplantının ana gündemini daha önce olduğu gibi yine Kovid-19 oluşturacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüsle mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek. Sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alınacak. Her bakan koronavirüs ile mücadelede yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönem hazırlıkları kapsamında bilgi verecek. Koronavirüsün ekonomiye olan etkisi, vatandaşlar için sağlanacak destek ve teşvikler de toplantıda masaya yatırılacak. Toplantıdan 23 Nisan'dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilanı kararı çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

MADA 3 FORMÜL BULUNUYOR

DÖRT GÜNLÜK YASAK

Toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi tartışılacak. Ancak bir süre önce gündeme gelen bu formüle Ramazan ayı öncesine denk geldiği için marketlerde yığılmaya yol açabileceği gerekçesiyle sıcak bakılmıyor.

SADECE MARKETLER AÇIK

İkinci formül ise 23-24 Nisan'da dışarıdaki yoğunluğun artmaması için sadece marketlerin açık kalması ve diğer işyerlerinin tamamının kapalı olmasına dönük öneri olacak. Yine formüle göre, 25-26 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta son iki haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesi öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI KARAR VERECEK

Kabinede gündeme gelecek üçüncü formül ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tatil olması, 24 Nisan cuma günü işyerlerinin normal mesai yapması. Hafta sonu 30 büyükşehri ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanması. Son karar Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun. Tüm önerilerin artıları ve eksileri detaylarıyla ele alındıktan sonra son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Toplantıda Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de inşa edilen koronavirüs hastanelerindeki son durum da ele alınacak. Erdoğan'ın helikopterle inceleme sırasında Sancaktepe'de yapılan hastanenin çevresinin süratle ağaçlandırılması için talimat verdiği de öğrenildi.

(Hürriyet/Erdinç Çelikkan

Son söz Erdoğanda 23 Nisan'dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınacak mı

Ağaçlandırma talimatı

Yapımı devam eden Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastane inşaatları ile bugün hizmete girecek olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nde yürütülen çalışmaları önceki gün helikopterle havadan inceleyen Erdoğan, hastanelerin çevresinin en kısa sürede ağaçlandırılmasını istedi. Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olarak düzenleneceğini daha önce açıklayan Erdoğan, süreç çok uzamadan alt yapı çalışmalarının başlamasını talimatını verdi. Hastanelerin mayıs ayı sonunda hizmete alınması hedefleniyor.