Fırsatçılar borlu dezenfektana da el attı
|20 Nisan 2020 07:54
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Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Eti Maden İşletmeleri tarafından deterjanın ardından seri üretimine başlanan yerli dezenfektan BOREL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptığı tanıtımın ardından ePttAVM'de satışa sunulmuştu. Kamu iştiraki olan ePttAVM, ürünü bakanlığın tavsiye fiyatı olan 7.45 TL'den satışa sunarken, bazı e-ticaret sitelerinin yerli ürün üzerinden fırsatçılık yapmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Harekete geçildi
Bazı platformlarda, bakanlığın 7.45 TL gibi bir fiyat önermesine rağmen ürünün 20 TL'den satışa sunulduğu görüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, bakanlığın yalnızca tavsiye fiyatı belirlediğini ancak, söz konusu satış fiyatının tavsiye edilen fiyatın yaklaşık 3 katı olduğu ve bunun kabul edilemeyeceği değerlendirmesinde bulundu. Ticaret Bakanlığı da yerli dezenfektanı fahiş fiyatla satışa sunanların, geçtiğimiz günlerde koronavirüs sürecinde fahiş fiyatla mücadele için oluşturulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda incelenmesini kararlaştırdı. Şu an için 100 mililitrelik bir şişenin satış fiyatı 7.45 TL olarak belirlenirken, aynı ürünün 1 ile 5 litrelik şişelerinin de yakında satışa sunulacağı kaydedildi.
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