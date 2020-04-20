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Korona ile birlikte saadet zinciri yeniden hortladı

İzmir'de yeni bir 'saadet zinciri' krizi yaşanıyor. Yüksek kar payı vaadiyle binlerce kişiden toplanan paralar buharlaştı. Sistemin kurucusu, önce "Hesaplara bloke kondu" dedi. Daha sonra corona virüs sürecinde işlerin durduğu gerekçesiyle ödemeleri yapamadığını söyledi. Ev kadını, uzman çavuş ve öğretmenlerin de aralarında olduğu binlerce kişi ise sisteme yatırdıkları milyonlarca liranın iadesini bekliyor.
 20 Nisan 2020 07:41
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Korona ile birlikte saadet zinciri yeniden hortladı


Tüm dünyada tek gündem corona virüs olsa da saadet zincirleri faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. İzmir'de 7 ay önce, 'Kazandıran Paketler' adıyla yeni bir saadet zinciri kuruldu.

Daha önce 30 bin kişinin para batırdığı Epitelyum isimli bir saadet zincirinde yer alan Ömer Faruk Zıngıl'ın kurduğu sistem kısa sürede yayıldı. Zıngıl, yatırılan paraları matbaa sektöründe değerlendirdiğini, elde ettiği yüksek kazancı da katılımcılara paylaşacağını vaat etti. 10 ayrı paket adı ile üyelerden para toplandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre sisteme üyelik için 250 TL veren de oldu 30 bin TL veren de. 5 bin TL yatırana 7 ayın sonunda 12 bin 600 TL, 10 bin TL yatırana 25 bin 200, 30 bin TL yatırana 75 bin TL kazanacağı vaat edildi. 'Kazanç günlük ödeme haftalık' sloganı kullanılan sistemde, vaat edilen kazanç haftalık olarak ödeniyordu. Sisteme yeni üye kazandıranların da ekstra yüzde 10 kazanç elde edecekleri kaydedildi. İzmir başta olmak üzere birçok ilden binlerce kişinin para yatırdığı sistemde bir hafta önce sorunlar baş göstermeye başladı. Birçok üye sisteme giremeyince, birbirleri ile temasa geçti. Üyeler, paraların buharlaştığını yaptıkları araştırmada anladı.

KORONA GELDİ İŞLER DURDU

Projenin başındaki isim olan Zıngıl'a ulaşan isimler ilk olarak "Hesaplara bloke konuldu. Hayati tehlikem var" yanıtı aldı. Zıngıl son olarak, corona virüse karşı etkili olan bir sabun işine girdiğini söyledi. Sisteme üye olan 4 bine yakın kişiden toplanan paranın tutarı 10 milyonu aşkın olarak hesaplanıyor. Konuya ilişkin görüşünü almak üzere aradığımız, sistemin kurucu Ömer Faruk Zıngıl'dan ise dönüş olmadı.
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