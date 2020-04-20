Korona ile birlikte saadet zinciri yeniden hortladı
|20 Nisan 2020 07:41
|Yazdır
Tüm dünyada tek gündem corona virüs olsa da saadet zincirleri faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. İzmir'de 7 ay önce, 'Kazandıran Paketler' adıyla yeni bir saadet zinciri kuruldu.
Daha önce 30 bin kişinin para batırdığı Epitelyum isimli bir saadet zincirinde yer alan Ömer Faruk Zıngıl'ın kurduğu sistem kısa sürede yayıldı. Zıngıl, yatırılan paraları matbaa sektöründe değerlendirdiğini, elde ettiği yüksek kazancı da katılımcılara paylaşacağını vaat etti. 10 ayrı paket adı ile üyelerden para toplandı.
Hürriyet'te yer alan habere göre sisteme üyelik için 250 TL veren de oldu 30 bin TL veren de. 5 bin TL yatırana 7 ayın sonunda 12 bin 600 TL, 10 bin TL yatırana 25 bin 200, 30 bin TL yatırana 75 bin TL kazanacağı vaat edildi. 'Kazanç günlük ödeme haftalık' sloganı kullanılan sistemde, vaat edilen kazanç haftalık olarak ödeniyordu. Sisteme yeni üye kazandıranların da ekstra yüzde 10 kazanç elde edecekleri kaydedildi. İzmir başta olmak üzere birçok ilden binlerce kişinin para yatırdığı sistemde bir hafta önce sorunlar baş göstermeye başladı. Birçok üye sisteme giremeyince, birbirleri ile temasa geçti. Üyeler, paraların buharlaştığını yaptıkları araştırmada anladı.
KORONA GELDİ İŞLER DURDU
Projenin başındaki isim olan Zıngıl'a ulaşan isimler ilk olarak "Hesaplara bloke konuldu. Hayati tehlikem var" yanıtı aldı. Zıngıl son olarak, corona virüse karşı etkili olan bir sabun işine girdiğini söyledi. Sisteme üye olan 4 bine yakın kişiden toplanan paranın tutarı 10 milyonu aşkın olarak hesaplanıyor. Konuya ilişkin görüşünü almak üzere aradığımız, sistemin kurucu Ömer Faruk Zıngıl'dan ise dönüş olmadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İstanbul'da yanan otomobilden ceset çıktı
20 Nisan 2020 08:03
|Balıkesir'de silahlı çatışmada 2 jandarma personeli yaralandı
20 Nisan 2020 07:24
|Alkollü araç kullanırken yakalandı, 4 bin 144 TL ceza yedi
19 Nisan 2020 22:11
|Villaya kumar baskını: 19 kişiye 67 bin lira ceza kesildi
19 Nisan 2020 22:00
|Sağlık çalışanlarını darp edip şüpheli gözaltında
19 Nisan 2020 20:08
|'Fakirler koronadan ölsün' diyen 4 kişi serbest kaldı
19 Nisan 2020 19:13
|Isparta'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
19 Nisan 2020 18:33
|Kavga ihbarına giden polisler darp edildi
19 Nisan 2020 17:53
|Alkollü şahıslar polisi tehdit edince gözaltına alındı
19 Nisan 2020 16:09
|Polis memuru, nöbet dönüşü kazada yaralandı
19 Nisan 2020 15:31