Bakliyata virüs ve diyet gazı
|20 Nisan 2020 08:14
|Yazdır
Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Tarım ve Orman Bakanlığı ürün masaları, nisan ayına yönelik bakliyat gruplarını, koronavirüs salgını etkisiyle birlikte inceledi.
Nohuta özel vurgu
Hazırlanan rapora göre, pandemi öncesi buğdayda ekilişlerin tamamlanmış olması, özellikle makarnalık buğday ekiliş alanlarında ve üretiminde artış beklenmesi, buğdayı olumlu etkileyecek. Ekim alanlarının daha çok sulu alanlarda olmasının verimde artış yaratması beklenirken, yeni buğday ekilişi yapılabilecek alanların kısıtlı olması ise buğdayda risk yaratacak.
Salgının nohuta talebi de artırdığına işaret edilen raporda, "Pandemi nedeniyle artan baklagil tüketimine bağlı dış talebin varlığı iç piyasada arz açığına sebep olabilecektir. Bu nedenle pandeminin uzun sürecek olması halinde ihracatın kontrollü olarak yapılması gerekmektedir" denildi.
Raporda, tarımsal üretimin kesintiye uğramadan devam etmesi, araziye çıkışlarda sorun yaşanmaması için bakanlığın talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen talimatla gerekli kolaylık sağlandığı belirtilerek, "Mevsimlik işçilerin gerekli sağlık tedbirlerinin alınması şartıyla iller arasında transferlerinin sağlanması kolaylaştırılmıştır" bilgisi paylaşıldı.
'İVEDİ TEDBİR ALIRIZ'
Kuru fasulye ve mercimek üretiminin artırılması projesinin hızlandırıldığı belirtilen raporda, pilot 15 ilde atıl arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla tohumluğun yüzde 75'inin hibe verildiği hatırlatıldı.
Kilo kontrolü etkisi
Raporda, "Hasada kadar kuru fasulye stok durumu, ithalat ve kati üründen ihracat yakından izlenmekte olup gerektiğinde ivedilikle tedbirler alınacak" denildi. Raporda, salgın nedeniyle değişen tüketim alışkanlıklarının bakliyat fiyatlarına etkisine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Karantina koşulları gereği tüketici evde uzun süre depolanabilir olan baklagiller ve un gibi ürünlere yönelmiştir. Beslenme uzmanlarının bağışıklık sisteminin güçlü tutulması, karantina sürecinde protein ihtiyacının bitkisel kaynaklı temin edilerek kilo kontrolünün sağlanabilmesi gibi önerileri de baklagil talebine olan artışların bir diğer nedeni."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 55 liraya ulaştı
18 Nisan 2020 11:11
|Tuzla tersanelerinde 53 işçi pozitif çıktı
18 Nisan 2020 08:15
|'Arap sabunu' efsanesi yeniden revaçta
17 Nisan 2020 19:12
|Luppo satışları 5 kat arttı mı?
17 Nisan 2020 00:01
|Sezonun ilk kirazı açık artırmayla kilogramı 400 liradan satıldı
16 Nisan 2020 12:56
|Vatandaş özel bankadan yaka silkti
16 Nisan 2020 09:34
|Tofaş üretime başlama tarihini erteledi
15 Nisan 2020 14:14
|Migros, telefonla sipariş uygulaması başlatıyor
15 Nisan 2020 13:45
|'Maske satışı yasak olmasın, sembolik fiyattan satılsın'
15 Nisan 2020 13:33
|Galataport'ta inşaat faaliyetleri durduruldu
14 Nisan 2020 17:50