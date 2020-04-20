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1000 diş hekimi test çalışmasına katılıyor

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Ahmet Hakan Coşkun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmesinde, Sağlık Bakanlığının sahada test çalışması hakkında bilgi aktardı. Gazeteci Ahmet Hakan görüşmesinde, sahada görev yapan 5600 uzman ekibin test çalışmasını yaptığını ve bunlardan 1000'inin diş hekimi olup, gönüllü olarak çalışmalara katıldığnı söyledi.
 20 Nisan 2020 08:38
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1000 diş hekimi test çalışmasına katılıyor

Gazetecei Ahmet Hakan Coşkun yazısında şu bilgilere yer verdi:

Bakan Koca şöyle dedi:

"Herkese test yaklaşımını Singapur, İsrail, Güney Kore gibi ülkeler uyguladı. Biz böyle bir yöntemi benimsemiyoruz. Bizim yöntemimiz şu: Müracaat eden, bulgusu olan kişiyi tespit ettiğimiz anda o kişinin temaslılarını tarıyoruz, hatta temaslıların temaslılarını da tarıyoruz. Yani noktasal bir yaklaşımla test yapıyoruz. Bununla daha iyi sonuç alırız."

Peki "herkese test" modeli neden benimsenmiyor?

Bakan Koca, bu soruya şu yanıtı verdi:

"Herkese test yaptığınızda negatif çıkanlar, büyük bir rahatlık duygusu içine giriyorlar. Oysa bu kişilerin üç gün sonra pozitif çıkma ihtimali var. Bu durum da bulaşıcılığın yayılmasını arttırabilir. Biz şunu söylüyoruz: Herkes kendisini pozitif gibi görmeli. Ona göre önlem almalı."

Peki temaslılar, temaslıların temaslıları nasıl taranıyor?

Bakan Koca, "Şu anda İstanbul'da dolaşan ekip sayısı 1300'e çıktı. Her ekipte üç kişilik uzman var. Araçları var... Türkiye genelindeki uzman sayısı ise 5600... İddia ediyorum, bu büyüklükte güçlü bir tarama, dünyanın hiçbir yerinde yok. Halk sağlığı uzmanları, bunu örnek vaka olarak incelemeliler" cevabını verdi.

Bu arada Sağlık Bakanı, bir bilgiyi daha verdi.

Tarama işlemlerinde diş hekimleri de görev alıyorlarmış. Gönüllü olarak. Bine yakın diş hekimi şu anda sahadaymış.
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