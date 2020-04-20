Koronavirüslü hasta için gelen sağlık ekibine saldıranların 9 yıl hapsi istendi
|20 Nisan 2020 08:47
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Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre: İstanbul Pendik'te 29 Mart gecesi, koronavirüs belirtileri görülen hasta olduğu bilgisi üzerine adrese 112 ekibi gitti. Sağlık ekibi şüpheli hastayı almak istediklerinde yanlarına araçla Ahmet Can Tezcan (21) ve Alihan Güner (20) geldi. Hastanın kimliğini öğrenmek isteyen Güner, sorular sordu. Ancak ambulans sürücüsü Halit Korucu, hasta mahremiyeti nedeniyle bilgi veremeyeceğini söyledi. Cevaba sinirlenen Güner ve Tezcan, ambulansa saldırdı. Olay yerinden kaçan 112 ekibi, saldırganlardan şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan saldırganlar, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla
serbest kaldı. Ancak başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan
şüpheliler, adliyeye sevk edildi. İki kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
üç farklı suç işlediler
Savcılık tarafından, şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi. 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' , 'kamu malına zarar verme' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplamda 1 yıl 9 aydan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Mahkeme iddianameyi kabul etti.
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