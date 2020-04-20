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650 bin emekliye zamlı maaş

Maaşı 1.500 TL'nin altında olan 650 bin emekliye yeni zamları ödenmeye başlandı. Maaşlar tahsis numarasına göre yatmaya devam edecek
 20 Nisan 2020 08:58
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650 bin emekliye zamlı maaş

Ramazan Bayramı ikramiyelerini nisan ayı başında alan emeklilere, zamlı maaşları da yatmaya başlandı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'yle alınan karar uyarınca 650 bin emeklinin maaşı 1.500 TL'ye çıkarıldı. Tahsis numarasının son rakamına göre emeklilerin yeni maaşları geçen hafta ödenmeye başladı. Ödemeler bu hafta da devam edecek. İşte yeni emekli maaşlarıyla ilgili merak edilenler.

Yeni zam uygulamasından kimler yararlanıyor?

Aylık geliri bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu kapsamda yer alıyor. Bu emeklilerin maaşları en az 1.500 lira olacak.

Zam miktarları nasıl yansıyor?

Emeklilere aylık ek ödeme dahil bin 500 liranın altında ödeme yapılmayacak. Aylık kazancı bin 500 liranın altında olan emeklilerin geliri bin 500 liraya yükselecek. Ek ödeme dahil bin lira alan emeklinin kazancı 500 lira artmış olacak.

Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşını alıyor. Emekli maaşları cuma gününden itibaren ödenmeye başlandı. Tahsis numaralarının son rakamına göre bu hafta da ödemeler devam edecek.

Dul ve yetim maaşı alanlar da yararlanacak mı?

Maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları yararlanacak. Bu emeklilerin aylıkları artacağı için, bunun üzerinden ölüm aylığı alanların kazancı artacak. Ölüm aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak. En düşük ölüm aylığı; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak.

Not: Maaş ödeme tarihi cumartesi gününe rastlayanların ödemesi cuma, pazar gününe rastlayanların ödemesi pazartesi yapılıyor.
Sabah
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