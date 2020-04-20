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80 yaşa kadar sigorta

Koronavirüsün en çok yaşlı nüfusu etkilemesi üzerine harekete geçen özel sağlık sigortası şirketleri, yaş sınırını 80'e çekti. Böylece daha önce en fazla 65 yaşa kadar yapılan sağlık sigortası yaşlılara da yapılabilecek
 20 Nisan 2020 09:09
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80 yaşa kadar sigorta

Koronavirüs salgının yaşlıları daha fazla etkilemesi sigorta şirketlerini de önlem almaya itti. Sağlık sigortalarında 55-65 olan yaş limiti 80'e kadar çıktı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, virüs salgını sonrası bazı sigorta şirketlerinin yaş sınırını yukarı çektiğini belirterek, "80 yaşa kadar olan vatandaşları teminat altına alan sigorta şirketlerimiz var. Daha önce 65 yaş üstü vatandaşlara sigorta yapılmıyordu" dedi.

KOVİD TEDAVİSİ % 100 ÖDENİYOR

SABAH'a açıklamalarda bulunan Benli, salgın sonrasında sigorta sektörünün poliçesi olan vatandaşları kapsam içine aldığını anlatarak, "Şu ana kadar yapılan sigortalarda salgın riski poliçelerin yüzde 15'inde var. Biz bir jest olarak bunu yüzde 100'e çıkardık. Sağlık sigortası olan herkesin Kovid-19 masraflarını anlaşmalarına göre karşılıyoruz. 4 milyon kişinin hem beyaz yakalı hem de mavi yakalı olarak masrafları sektör tarafından ödeniyor" dedi.

HASTANELERE 12 MİLYON TL

Sektörün şu ana kadar hastanelere 12-13 milyon liralık bir ödeme yaptığını da belirten Benli, bu rakamın çok daha yukarılara çıkacağını vurguladı. Benli, Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) fiyatı iki katına çıkararak özel hastanelerin sorunlarını da ortadan kaldırdığını söyledi.

120 BİN KOBİ'NİN ALACAĞINA GARANTİ

Önümüzdeki dönemde finansal ve siber sigortalarda hem arz hem de talep tarafında büyüme olmasını beklediklerini anlatan Benli, "Örneğin devlet destekli alacak sigortası çok önemli. Bir önceki versiyonda 5 bin 338 poliçe vardı. Alacak sigortasında Cumhurbaşkanlığı kararıyla reasürans sorunu da çözüldü. Toplam 304 milyonluk bir prim vardı. 25 milyon ciroya kadar olan firmaları kapsayan sigorta 125 milyona çıkarıldı. Kredi limiti de 750 bin liraya yükseltildi. 120 bin civarında KOBİ rahatlıkla bu işin içine girer diye düşünüyorum" dedi. Şu anda bazı KOBİ'lerin 10-20 bin lira alacağını tahsil edemediği için zor duruma düştüğünü belirten Benli, rakamın 750 bine çıkmasının önemli bir adım olduğunu da dile getirdi. Ortalama 240 günün iyi bir vade olduğunu da sözlerine ekledi.

ZORUNLUYA&NBSP;2 AY JEST

Herkes evde olduğu için riskin azaldığını ve sektörün poliçeleri uzatmak için çalıştığını belirten Benli, "Trafik ve DASK gibi zorunlu sigortalarda 2 ay ekstradan kullanma gibi fırsatlar sunacağız. Kredi kartlarına taksiti 12 aya çıkardık. Trafik sigortasında 9 ay, DASK'ta 6 ay taksitle ödeme fırsatı sunuyoruz" dedi.

Barış Ergin
Sabah
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