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İstanbul'da sorumsuz babanın çocuğuna yaptığı tehlikeli oyun
ESENYURT'ta bir baba, 4.5 yaşındaki oğlunun kullandığı akülü arabayı otomobilinin arkasına bağlayıp karayolunda gezdirdi. O anlar cep telefonuyla görüntülenince sorumsuz babaya tepki yağdı.
|20 Nisan 2020 09:29
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İstanbul Esenyurt'ta bir kişinin 4.5 yaşındaki oğlunun kullandığı akülü arabayı otomobilinin arkasına bağlayıp ilerlemesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yetkililer harekete geçti.
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Mustafa A.'ya ceza yağdı. Ehliyetine el konulan Mustafa A.'ya toplam 3 bin 600 lira para cezası kesilirken "Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı.
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