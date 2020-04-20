Çatıdaki ineği gören gözlerine inanamadı
BAYBURT'ta cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde çatıda gezinen ineği görenler gözlerine inanamadı.
|20 Nisan 2020 09:33
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Bayburt'un Aydıntepe İlçesine bağlı Çatıksu Köyünde Murat Kıroğlu'na ait inek merdivenleri kullanarak İsrafil Şahin isimli vatandaşın çatısına çıkıp buradan 2 farklı çatıya geçti. Daha sonra köylülerin yardımıyla inek telef olmadan aynı yoldan aşağı indirildi. İneğin çatıda gezinmesi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çatıdaki ineği görenler adeta bakakaldı.
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